Sileri: impegno personale per rivalutare ipotesi ristori a parenti medici morti di Covid

"Serve una ampia discussione , parlo da medico, serve una più ampia rivalutazione della cosa. Vedrete che ci sarà. Il mio impegno sarà massimo per questo, come è sempre stato per tutto il personale sanitario". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a proposito della bocciatura da parte del Senato dell'ipotesi di ristori per i parenti dei medici morti di Covid. "Speranza ha sottolineato in maniera chiara come ci siano stati troppi tagli e sotto finanziamento. Ora finalmente abbiamo posto fine alla stagione dei tagli e sarà più facile anche andare incontro alle esigenze del personale. Dobbiamo contrastare quella che è la fuga e non intendo solo chi si laurea e va via, o chi si specializza, ma anche la fuga del personale sanitario già in servizio" ha aggiunto Sileri a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

