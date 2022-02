Campagna di raccolta fondi di OBM Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus

La campagna di raccolta fondi che OBM Ospedale Bambini Buzzi Milano Onlus ha realizzato – a sostegno del progetto Una Culla per la Vita – econtinua fino al 26 febbraio 2022. L’associazione OBM Onlus nasce nel 2004 con il compito di stare accanto ai bambini e alle donne che accedono all’Ospedale Buzzi, identificando le aree dove gli interventi sono più utili. OBM Onlus è una realtà cresciuta negli anni, all’interno della quale operano persone che condividono spontaneamente un’empatia sociale che diventa la caratteristica del successo dell’Associazione.

Durante l’emergenza sanitaria OBM ha iniziato un percorso di ampliamento delle postazioni neonatali dell’area della Patologia Neonatale, utilizzate ora per tutti i neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale che ne hanno bisogno. Per completare il reparto con tutta la strumentazione necessaria occorrono ancora 2 culle speciali, le postazioni tecnologicamente avanzate che permettono ai neonati più fragili di crescere meglio e in sicurezza. Si tratta di culle termoregolate di alta gamma, per quei neonati gravemente prematuri che hanno bisogno di stare in condizioni simili a quelle dell’utero materno. Con il progetto “Una culla per la vita” OBM prosegue il suo impegno a fianco delle famiglie e dei piccoli neonati che nascono con qualche difficoltà, perché gravemente prematuri o con malformazioni che richiedono un intervento o un monitoraggio costante.

Ogni anno in Italia circa il 10% dei neonati nasce prima del tempo, cioè tra la ventiduesima e la trentasettesima settimana di gestazione. Tra questi, circa 500 sono gravemente prematuri e sottopeso, oppure devono essere sottoposti a interventi chirurgici con monitoraggi molto sofisticati, o ancora necessitano di un supporto cardiorespiratorio intensivo: tutti affrontano nei primi mesi situazioni che richiedono tecnologie specifiche e sempre più all’avanguardia.

La campagna “Una culla per la vita” ha già permesso negli ultimi anni di dotare il reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale del Buzzi di 6 speciali incubatrici, le BabyLeo, in grado di ricreare le condizioni presenti nell’utero materno. Tra le altre cose queste culle permettono di fare musicoterapia e di trasmettere al neonato la voce della mamma. La stessa voce che sentirebbero se fossero ancora nella pancia. Obiettivo della campagna 2022 è completare la dotazione del reparto con altre due nuove culle (arrivando così a 8!). Le nuove incubatrici sostituiscono altre meno tecnologiche che verranno utilizzate in Patologia Neonatale, dove i bimbi hanno meno esigenze di protezione. Tutte e 8 le postazioni saranno completate con respiratori e monitor.

Chi vuole contribuire all’acquisto delle nuove apparecchiature, fino al 26 febbraio, potrà chiamare o inviare un sms al 45586