Polizia locale sgombera bancarelle abusive al Giambellino e S. Siro

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale di Milano hanno rafforzato la loro presenza nei quartieri Giambellino e San Siro mediante alcuni presìdi soprattutto nei giorni di mercato, per controllare il territorio, ascoltare i cittadini, fermare la vendita abusiva adiacente a quella regolare e contenere il degrado nelle strade. Al quartiere Giambellino ieri le pattuglie hanno fermato e identificato tre venditori abusivi, uno dei quali aveva messo in vendita una cinquantina di borse con marchio “Carpisa” risultate, dopo un controllo, frutto di una rapina all’interno di un punto vendita. Raccolta denuncia da parte del legale rappresentate della società, gli agenti hanno denunciato a piede libero il soggetto per il reato di ricettazione aggravata. Gli altri due fermati stavano vendendo senza alcuna autorizzazione merce di diverso genere, cosmetici, trucchi, cibi in scatola, formaggio, abbigliamento e dispositivi elettronici. Altre nove persone erano presenti nelle prossimità e vendevano, sempre in modo non autorizzato, merce nuova e usata, presumibilmente di provenienza furtiva. I venditori erano posizionati, con teli stesi a terra, in prossimità dei giardini pubblici, a distanza di pochissimi metri dall’area del mercato regolare e all’arrivo degli agenti hanno tentato di dare l’allarme per fuggire. Analoghe attività di pattugliamento antidegrado, sanzionamento e allontanamento di venditori abusivi sono state effettuate nei giorni scorsi anche nel quartiere San Siro dove sono state riscontrate bancarelle abusive per la vendita di merci usate in prossimità del mercato rionale e del mercato coperto. L’attività si è concentrata in particolare nella giornata di mercato del lunedì ma è proseguita anche nei giorni successivi.

