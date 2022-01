In edicole ‘Quotidiana’ possibile acquistare mascherine e tamponi a prezzi calmierati

“In un periodo in cui l’emergenza Covid è diventata quotidianità, il network Quotidiana vuole essere in prima fila per dare supporto in questa situazione delicata e creare soluzioni per il territorio e per le comunità”: così con una nota di Quotidiana con la quale viene annunciato che presso le edicole di quartiere del network si possono acquistare Mascherine FFP2 a 0,70€ e tamponi rapidi a 4,50€. Inoltre è previsto un buono del valore di 5€ per effettuare tamponi molecolari e rapidi certificati presso il Centro Medico Euromedica Assistance di Milano (Viale Bligny 11, 20136 – Milano) dedicato agli utenti che risultassero positivi al tampone rapido comprato presso l’edicola: occorre solamente presentare lo scontrino di acquisto del tampone rapido (non più vecchio di una settimana). Questo servizio si inserisce nell’obiettivo di Quotidiana di diventare un punto di riferimento per i quartieri e i cittadini milanesi, non solo con la vendita di giornali e generi alimentari o farmaceutici di prima necessità, ma anche con servizi alla persona. Con l’avvento della pandemia gli spostamenti si sono molto limitati ed è importante che i luoghi come le edicole siano attrezzate per favorire queste nuove abitudini dei cittadini e la convivenza con il Covid, dando loro la possibilità di acquistare mascherine e tamponi rapidi a prezzi calmierati sotto casa. “Prendersi cura del territorio e della comunità è uno dei pilastri del network Quotidiana. Siamo convinti che l’evoluzione delle edicole possa dare un contributo concreto e tangibile per quel welfare di territorio messo in crisi dalla pandemia, offrendo servizi di vicinato e adattandosi alle nuove esigenze. Il nostro network è il primo in Italia ad adoperarsi per supportare questa situazione e ne dà un esempio tangibile attraverso la vendita delle mascherine FFP2 e di tamponi rapidi a prezzi calmierati. Inoltre, dando la possibilità di effettuare tamponi certificati a prezzi ribassati, ci auguriamo che questa nostra iniziativa permetta ai cittadini di sentirsi più sicuri e uniti nella convivenza con questo virus ormai non più considerabile quale emergenza” afferma Edoardo Filippo Scarpellini, AD del Gruppo MilanoCard. Al fine di evitare assembramenti in studio, è consigliata la prenotazione presso il Centro Medico Euromedica Assistance di Milano (Viale Bligny 11, 20136 – Milano). Al link seguente è disponibile l’elenco delle edicole Quotidiana: https://www.quotidiana.net/dove-siamo/ (mianews)

