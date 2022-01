Clochard, De Corato: da tunnel Centrale spostati in vie limitrofe

“Continuano ad arrivarmi fotografie che rappresentano il degrado delle vie Boscovich, Vittor Pisani, NapoTorriani nelle quali sono accampati i senzatetto sgomberati dai vari tunnel attorno alla Stazione Centrale come quello di via Sammartini e via Tonale. I residenti della zona sono ostaggio di gravi problematiche igienico-sanitarie dovute all’accampamento di questi clochard. Addirittura sono arrivati ad occupare il dehor di un ristorante, oltre che i portici e a rioccupare il tunnel della Centrale, già sgomberato alla fine dello scorso anno dal Comune e tornato peggio di prima”: lo afferma l’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito alla foto-segnalazione ricevuta da un residente e alle dichiarazioni di Granelli sui bivacchi dei clochard nei tunnel della Centrale.

“E menomale che il Comune a dicembre, in occasione dell’attivazione Piano Freddo, aveva dichiarato il proprio impegno per risolvere il problema allontanando dalla strada anche gli ‘irriducibili’, mettendo a loro disposizione anche piccole unità abitative. Forse questa strategia è naufragata, visto che continuano ad arrivarmi segnalazioni di accampamenti per le strade della città? Il problema, come accade per altre questioni come quella della sicurezza, è semplicemente stato nascosto dal Comune. Da quando governa il centrosinistra, ovvero da dieci anni a questa parte, il problema degli homeless è andato, via via, peggiorando. Ricordo che molti di questi sono extracomunitari senza permesso di soggiorno. Non è possibile che le vie centrali della città debbano essere ostaggio di questo degrado. Chi è rimasto a dormire all’addiaccio, lo fa perché ha paura di mettere piede nei centri comunali nei quali regna l’insicurezza. I residenti hanno più volte segnalato la situazione, anche ai numeri dedicati al problema dei senzatetto, ma nulla è mai cambiato. La questione va affrontata seriamente: non bastano i proclami o i 20 agenti dei nuclei speciali della polizia locale per risolverla”, conclude De Corato.