Ecco come operano le borseggiatrici in metropolitana, l’assessore Granelli cosa ha da dire ?

Radunate vicino alle macchinette di cibo e bevande, a occhio possono sembrare passeggere come tante. In realtà scrutano l’orizzonte, dalle scale alla banchina, per puntare potenziali prede da derubare. All’arrivo del treno, eccole pronte a sparpagliarsi.

I gruppi di presunte ladre si aggirano nelle fermate del metrò della stazione Centrale sia sulla linea verde, punto di passaggio di turisti diretti a Garibaldi o a Cadorna, e sia sulla linea Rossa, a Duomo, dove salgono viaggiatori diretti allo shopping in pieno centro. Ne contiamo più di dieci in azione ma potrebbero essere molte di più.

La tattica più utilizzata è questa, come abbiamo constatato in diversi video e sopralluoghi: all’apertura delle porte del treno, approfittando della folla, due o tre salgono addossate ai viaggiatori mentre alcune complici impediscono alle porte di chiudersi. Poi, a seconda della situazione, restano a bordo oppure scendono subito.

Nicolas Vaccaro