Impianti sport, Antonio Rossi: Regione sostiene gestori in un momento di crisi per restrizioni e rincaro energia

“Gli effetti negativi congiunti delle chiusure passate e delle limitazioni attuali legate al Covid e del rincaro del costo dell’elettricità e del gas stanno mettendo in crisi i gestori delle piscine e, più in generale, quelli di tutti gli impianti sportivi energivori. Regione è impegnata da diversi mesi a sostenere il settore, sia con risorse proprie sia con azioni che coinvolgono gli stakeholders. I numeri e le dimensioni degli impianti lombardi, però, sono tali che è necessario un supporto concreto da parte del Governo, per questo abbiamo sensibilizzato Roma, in particolare il ministro Giorgetti e la sottosegretaria Vezzali, della problematica che è di livello nazionale e interessa i gestori di piscine e di impianti sportivi di tutto il Paese. Siamo fiduciosi in interventi di ristoro. Come Regione continuiamo a tenere aperti tutti i tavoli e proseguiremo a supportare l’intero settore”. Questo in sintesi il quadro della situazione relativa agli impianti natatori e sportivi lombardi, delineato in Consiglio regionale da Antonio Rossi, sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, nel corso della sua risposta a un’interrogazione in materia.

ACCESSO AL CREDITO E RISTRUTTURAZIONE DEBITI – “All’inizio del periodo emergenziale – ha ricordato Rossi nel suo intervento in Consiglio regionale – si è provveduto a coinvolgere gli stakeholders interessati, sia direttamente sia attraverso il Comitato Consultivo Sportivo regionale, per meglio comprendere le problematiche e valutare azioni mirate per la loro risoluzione, insieme alle altre Direzioni Regionali interessate”. Quindi, ha aggiunto, “si è provveduto ad attuare, in collaborazione con Finlombarda, su proposta delle Associazioni di categoria, varie misure di sostegno, rimodulando gli strumenti finanziari di accesso al credito e di ristrutturazione del debito”. In conclusione, il sottosegretario Rossi ha confermato come Regione proseguirà il suo impegno di supporto a favore “di tutti i gestori di impianti sportivi energivori, non solo quelli di impianti natatori”.

APPROVATE MOZIONI, ROSSI: LO SPORT UNISCE – All’interrogazione è seguita l’approvazione in aula di due mozioni, presentate rispettivamente da maggioranza e opposizione, che invitano la Giunta di Regione Lombardia a proseguire nella sua azione di sensibilizzazione nei confronti del Governo verso le problematiche sofferte dai gestori degli impianti sportivi e nel sostegno economico del settore. “Ringrazio i consiglieri di opposizione di maggioranza – ha dichiarato Rossi prima dei due voti che sono stati espressi all’unanimità dei presenti – per i loro interventi. Lo sport unisce e lo ha dimostrato anche oggi. Lo sport ha sofferto tantissimo e c’è bisogno di fare un lavoro di squadra”. (LNews)