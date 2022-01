Cagnolati (FI) : Municipio 3 ” Mancato ripristino a seguito di taglio alberi – Via Ampère”

Dopo le polemiche per il continuo taglio di alberi da parte della pseudo giunta “verde” di Sala e le vane promesse conseguenti, il consigliere di Forza Italia Cagnolati scrive alla presidente di Municipio 3 Caterina Antola chiedendo conto delle condizioni in cui continua a versare via Ampère

Egr. Presidente,

nonostante tutte le promesse e assicurazioni ricevute, ad oggi la situazione di Via Ampere è la medesima: alberi TAGLIATI e mai sostituiti, né effettuati lavori di rimozione delle radici presenti che ostacolerebbero un eventuale riposizionamento di nuove alberature (in particolare, come da foto allegate, in corrispondenza dei civi ci 115, 122, 118 e 65)

Chiedo come mai non si sia ancora provveduto alla rimozione delle radici delle alberature eliminate (sembrerebbe infatti chiaro segno, spero di sbagliare, che non si voglia procedere alla sostituzione delle alberature eliminate, si sarebbero infatti dovuti effettuare questi lavori mesi fa, durante i lavori di rifacimento della strada e non a posteriori rischiando di rovinare quanto realizzato)) e quando si provvederà alla sostituzione degli alberi tagliati.

Marco Cagnolati

Consigliere di Municipio 3………………………………………………………………………………………………………………………

.