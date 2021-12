Inquinamento acustico: Milano la più rumorosa

Amplifon ha all’attivo diversi programmi per analizzare l’impatto dell’inquinamento acustico sulle nostre vite. Durante la scorsa estate ha supportato la Noise Escape Challenge, un’iniziativa in collaborazione con l’associazione internazionale Aiesec (la più grande associazione studentesca al mondo). È bastato utilizzare il noise tracker della APP di Amplifon Listen Responsibly per toccare con mano (o, per meglio dire, con orecchio) i rumori della città. Il risultato? Torino, Cremona e Venezia sono oasi del piacere acustico, mentre Milano, Lecce e Verona sono piccoli inferni rumorosi su terra. Ebbene sì, la città meneghina è in testa alle classifiche (e non in senso buono)! Arriva a questo triste primato per un connubio di cause: dai mezzi di trasporto a volte obsoleti (metro e tram in primis), al massiccio uso di vetture private a benzina (non parliamo del piacere di guidare sul pavé milanese), passando per il suono di clacson, antifurti e musica altissima nei locali. Oltre a Listen Responsibly, Amplifon ha supportato un’altra proposta, stavolta creata dalla startup napoletana Otohub: la app Ci sentiamo dopo. Questa app viaggia sugli stessi binari dell’esperimento estivo: permette infatti di creare una mappa dell’inquinamento acustico della città, individuandone i punti critici e le “oasi del silenzio”. Insomma, nulla di meglio del “Tripadvisor del rumore” (così è stata rinominata la app) per creare awareness su un tema tanto scottante quando quello della prevenzione sull’inquinamento acustico: d’altronde, più viviamo nel rumore e più mettiamo a repentaglio il nostro udito! (fonte Elle)

