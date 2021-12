Franco Puglia – Una Storia: di uomini e cani

Da Franco Puglia una storia fondata in parte sulla realtà ed in parte sull’immaginazione, dove la storia del protagonista si intreccia con quelle di uomini e donne, in un mondo che appare lontano, ma non lo è, perché è dei giorni nostri. Ma è ancora un mondo agricolo pastorale, dove la vita obbedisce ai ritmi della natura ed uomini ed animali sono parte integrante di una medesima realtà, talvolta anche drammatica.

Una storia insolita, ed un protagonista autentico, tuttora in vita, che conduce la sua esistenza a cavallo tra quel mondo, da cui proviene, incorniciato da foreste e montagne, ed il mondo rumoroso e caotico della metropoli, in cui è precipitato.

Una storia breve ma intensa, che si legge tutta d’un fiato, lasciando degli interrogativi.