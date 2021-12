Dal 6 al 12 dicembre: Bosch, Raffaello e Bernini su RAI 3

Su Rai 3 continua l’appuntamento settimanale di #Maestri dal lunedì al venerdì alle 15.25. Su Rai 5 lunedì 6 dicembre a partire dalle 18.34 vedremo Keith Haring: Street Art Boy, una puntata di Art Rider intitolata Da Gabii a Subiaco e la quarta puntata di Art passione e potere. Martedì 7 alle 19.32 Ci sarà la puntata di Art Rider intitolata Da Pietravairano a Cancello, mentre mercoledì 8 ci sarà la puntata Da Tagliacozzo a Castelli, mentre giovedì 9 sarà la volta della puntata Dal Monte Amiata alla Valner. Venerdì 10 alle 21.15 Art Night ci parlerà della storia dei poster e del gallerista Leo Castelli. Su Sky Storia continua la messa in onda della quarta serie di #Meastri alle 17.50 con le puntate 45, 46, 47, 48 e 49. Lunedì 6 dicembre torna La Roma di Raffaello alle 18.40. Su Sky Arte dal lunedì al venerdì continua la messa in onda de I segreti dell’arte a partire dalle 12.15. Lunedì 6 dicembre alle 15.55 torna Siena – Genio creativo dell’uomo e alle 17.10 torna Renoir e la bambina con il nastro blu, alle 18.10 ci sarà Artissima 2021, mentre alle 23.35 vedremo Hokusai dal British Museum. Martedì 7 alle 1710 sarà trasmesso Bernini. Mercoledì 8 alle 17 ci sarà una puntata di Artists in Love. Giovedì 9 alle 16.20 torna Dante – La Visione dell’arte, alle 21.15 saranno trasmesse tre puntate di Grandi Maestri, seguite dal film Bosch – Il Giardino dei Sogni. Venerdì 10 alle 20 torna l’appuntamento con Luce Social Club.

