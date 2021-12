Anche oggi cortei No Pass. Il prefetto Saccone spiega.

“I numeri dei no green pass si sono ridotti ma anche domani (oggi (ndr)) per la manifestazione dei No green pass prevista dalle 16 all’Arco della Pace, manterremo la stessa attenzione”. Lo ha detto il prefetto Renato Saccone questa mattina in occasione della conferenza stampa convocata per fare il punto sul piano che sarà attivo da lunedì per il controllo del green pass. “Varranno le misure che stiamo già adottando: manteniamo la stessa azione, calibrata e di contenimento che sta dando risultati, come il progressivo isolamento che la città sta facendo sentire a questo popolo che di comporta un po’ come un corpo estraneo, autoreferenziale, più di testimonianza che di altro” E poi “Il piano per il controllo del green pass sui luoghi di lavoro tende alla prevenzione, speriamo che le sanzioni siano poche perché puntiamo a prevenire”. Lo ha detto il prefetto Renato Saccone questa mattina in una conferenza stampa convocata per fare il punto sulle misure che partiranno lunedì. “Partiremo con un piano che tende a verificare il rispetto dei datori dei lavoro del controllo della certificazione verde. Abbiamo esteso tutte le forme di controllo partendo dal piano di controllo coordinato del territorio che vede tutti i giorni la sinergia tra carabinieri e polizia. All’interno di questo schema, col forte contributo dei ‘ghisa’, si svolge il piano, che è la base di partenza. La finanza avrà alcune aree di competenza: impianti sportivi, cinema, teatri, eventi canori e seminari”, ha precisato Saccone. “Sono in campo tutte le specialità della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri e sui luoghi di lavoro sarà ancora più incisiva. Anche a prefettura e dipendenti pubblici segnalerò come procedere, noi controlleremo che facciano il loro mestiere di controllori”, ha concluso Saccone.

