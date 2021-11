No Vax a Milano: un dramma già visto, tensioni, rabbia, bloccati 3 manifestanti

I No vax scendono in piazza per il 18esimo sabato consecutivo a Milano. I militanti si sono ritrovati in piazza Fontana, nonostante gli appelli dei commercianti al ritorno alla normalità per non scoraggiare lo shopping del weekend. Diversi gruppi hanno raggiunto piazza Duomo e alcuni di loro sono stati bloccati dagli agenti. Nessun avviso di manifestazione è arrivato in questura.

A Milano bloccati almeno tre manifestanti

Ancora tensione, ma nessun episodio con feriti, in piazza Duomo a Milano, dove gruppetti di decine di attivisti No Green pass, svariate centinaia di persone in tutto, stanno mettendo a dura prova le forze dell’ordine. Un dimostrante è stato bloccato dagli agenti in borghese all’altezza dell’Arengario, provocando la reazione dei compagni, con spintoni e urla. Gli attivisti bloccati sono almeno tre.

Un gruppo di manifestanti verso il Duomo, sale la tensione

Attimi di tensione in centro a Milano, tra piazza Fontana e piazza del Duomo, mentre all’improvviso circa 200 manifestanti no Green pass si sono diretti verso il Duomo. I dimostranti sono stati bloccati in extremis, all’altezza dell’Arengario, dalle forze dell’ordine.

No vax in chat: a Milano giornata cruciale

Viene definita “cruciale” la giornata in piazza a Milano dagli attivisti No vax e No Green pass che si scambiano messaggi sulle varie chat movimentiste. “Bisogna dimostrare che non molliamo – scrivono – dopo che sabato scorso la pioggia e una concomitante manifestazione hanno diviso la piazza”. E sull’ipotesi di manifestare in altri luoghi, ventilata nei giorni scorsi, più di un organizzatore precisa “non ora”, “non è il momento”. La questura ricorda che, non essendo state preannunciate, le manifestazioni ricadono nell’ordinanza prefettizia che le permette solo in forma di presidio e non in piazza Duomo essendo un giorno prefestivo.