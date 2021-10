Come nascono i pregiudizi? La storia della gallina che attraversa la strada

Non è solo una storiella, un giochino simpatico, ma la dimostrazione di come pregiudizialmente si possa commentare la banalità di una gallina che attraversa la strada. I commenti dei “grandi” in Filosofia, Fisica, narrativa hanno la capacità di ricondurre l’avvenimento alla loro forma mentis, nonostante l’ovvietà del fatto. E mi sembra di sentire i soloni di sinistra che con lo stesso procedimento logico tirano per così dire “l’acqua al proprio mulino” in modo acritico, ponendo in atto ideologie assurde. Ecco la divertente storiella:

Al margine di un campo agricolo, una gallina attraversa la strada…..

DOMANDA: Perché la gallina ha attraversato la strada?

Vediamo come alcuni uomini importanti avrebbero potuto rispondere a questa domanda “fondamentale”

CARTESIO

Per andare dall’altra parte.

PLATONE

Per il suo bene. Dall’altra parte c’è la Verità

ARISTOTELE

E’ nella natura della gallina attraversare le strade

KARL MARX

Era storicamente inevitabile.

IPPOCRATE

Forse a causa di un eccesso di secrezione del suo pancreas

CAPITANO KIRK

Per arrivare fin dove nessun’altra gallina era mai stata prima

MARTIN LUTHER KING

Ho sognato un mondo in cui tutte le galline fossero libere di attraversare la strada senza dover giustificare il loro atto.

NICOLO’ MACHIAVELLI

Il fatto importante è che la gallina abbia attraversato la strada. Chi se ne frega di sapere il perché? Il fine in sé di attraversare la strada giustifica qualunque motivazione.

GALILEO

E pur lei attraversa

MOSE’

E Dio scese dal Cielo E Dio scese dal Cielo e disse alla gallina: “Tu attraverserai la strada”. E la gallina attraversò la strada

Porre questa domanda rinnega la natura della gallina.

CHARLES DARWIN

Le galline per lunghissimi periodi di tempo sono state così selezionate naturalmente, dato che non sono geneticamente predisposte ad attraversare la strada.

FRIEDRICH NIETZCHE:

Ovviamente è una supergallina.

SIGMUND FREUD

Il fatto che vi preoccupiate del fatto che la gallina abbia attraversato la strada rivela il vostro profondo latente senso di insicurezza sessuale

ALBERT EINSTEIN

Il fatto che sia la gallina che attraversa la strada o che sia la strada che si muove sotto la gallina dipende unicamente dal vostro sistema di riferimento!

SCHOEDINGER

C’è una certa probabilità che in un dato istante, la gallina sia su un lato, sulla strada ed anche dall’altra parte

HEISENBERG

Se so dove si trova la gallina, non so con che velocità attraversa la strada

ADOLF HITLER

La gallina ariana non solo attraversa la strada ma governerà il mondo

NEIL ARMSTRONG

E’ un piccolo passo per la gallina, un grande passo per il pollaio

RICHARD NIXON

La gallina non ha attraversato la strada, lo ripeto, la gallina non ha MAI attraversato la strada!

BILL CLINTON

Lo giuro sulla Costituzione che non c’è stato niente tra me e quella gallina

SILVIO BERLUSCONI

Non è vero niente cribbio. E’ solo una mistificazione che usa la sinistra per creare confusione in questo paese. La verità storica è che quella gallina non ha mai lasciato il pollaio e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Vede Vespa è il solito giochetto della disinformazione usato dai comunisti …

MAURIZIO COSTANZO

Ma prima che la attraversi, consigli per gli acquisti

FORREST GUMP

Corri gallina, corri!!

RAFFAELLA CARRA’

La gallina che ha attraversato la strada questa sera è quiiiiiiiiiiii

LA GALLINA

Quando imparerete a farvi i cazzi vostri?