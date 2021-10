Oggi pomeriggio corteo “senza preavviso”: rifiutato accordo con Questura

Non è stata raggiunta l’intesa tra Questura e promotori della manifestazione No Green Pass prevista per oggi pomeriggio e per la quale era in corso un confronto sul percorso per le vie della città consentito ai manifestanti. Secondo quanto riferisce la Questura infatti “questa mattina, (ieri ndr) dopo ripetute sollecitazioni, si sono presentati in Questura a Milano i promotori della manifestazione No Green Pass prevista per domani (oggi ndr)pomeriggio e preavvisata via email ad inizio settimana” e “dopo aver ridefinito e individuato un percorso plausibile mantenendo i punti di partenza e di arrivo proposti, valutando anche il passaggio attraverso piazza Duomo come da loro richiesto, i promotori hanno inteso revocare il preavviso poiché l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza non ha aderito alla loro richiesta, posta come condizione imprescindibile, di revocare i Daspo Urbani recentemente comminati dal Questore in relazione alle ultime manifestazioni non preavvisate tenutesi a Milano”.

