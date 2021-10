Draghi sente Berlusconi, condiviso l’iter sulla riforma del fisco

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il quale è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la riforma fiscale e si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto, rende noto Palazzo Chigi.

Intanto dalla Lega, Giancarlo Giorgetti dice che “dopo il temporale viene sempre il sereno, fa parte delle regole della politica, non c’è niente di sorprendente. Se Salvini è contento io sono contento se Draghi è contento io sono contento, se entrambi sono contenti io sono felice”. “Cosa sarebbe il governo senza la Lega? La risposta è contenuta nella domanda, credo che il presidente del consiglio apprezzi il nostro contributo di idee”, così il ministro dello Sviluppo economico – rispondendo ad alcune domande di Bruno Vespa in occasione del Forum in masseria su “Economia e vino” – ricordando che “quando Bossi non andava d’accordo con Berlusconi c’era la cena del lunedì” e “vedersi una volta a settimana vuol dire che se ci saranno equivoci saranno chiariti subito, il confronto anche in questo caso aiuterà a risolvere i problemi a cui ci si trova di fronte”. (ANSA)