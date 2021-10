Bernardo: De Luca faccia meno show, impari ironia da Pulcinella

Nell’ambito di una presunta superiorità assegnata al PD e con l’assenza di ironia, ma con espressioni grossolane ed arbitrarie, le dichiarazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca (Pd) ha definito Bernardo nel corso di una diretta sui social “una via di mezzo tra un umarel e un martinitt, non ci credevo neanche io quando l’ho visto”. Risponde immediatamente Bernardo “De Luca chi? Ah, quello che salta le code? Ma si’ ora mi sovviene: è quella macchietta che Crozza ha reso un po’ noto con le sue imitazioni. Questa spiritosaggine su umarell e martinitt francamente non la condivido. De Luca faccia meno show e porti rispetto per chi riesce a dare sempre e comunque un grande contributo alla società. Mi stupisce che un uomo delle istituzioni della Repubblica scada così tanto. Sono onorato dell’accostamento a umarell e martinitt. Forse il governatore campano parla senza conoscere il senso delle parole. Si sforza con l’ironia. Ma questa è un’arte che dovrebbe imparare. Almeno da Pulcinella”.

