CDI Bicocca: si farà un nuovo poliambulatorio di oltre 2.000mq dedicato alla prevenzione

Si amplia l’offerta dei servizi del Centro Diagnostico Italiano a Milano. In via Temolo, accanto al punto prelievi CDI Bicocca aperto da poche settimane, ha aperto anche il grande poliambulatorio di oltre 2.000mq. CDI Bionics Bicocca, convenzionato con i principali fondi di categoria, offre la possibilità di effettuare visite ed esami specialistici in numerose aree. Tra queste: diagnostica per immagini (ecografie, radiologia generale, mammografia digitale con tomosintesi, MOC, risonanza magnetica), allergologia, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, dermatologia, dietologia, endocrinologia, endoscopia, gastroenterologia, fisiatria, ginecologia e ostetricia, nefrologia, neurologia, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia, psicologia, senologia, urologia.

Particolare attenzione è riservata alla terapia del dolore, presente in CDI Bionics Bicocca con un ambulatorio dedicato. All’interno della sede CDI Bionics Bicocca, un ampio spazio è dedicato anche alla chirurgia con prestazioni di chirurgia generale, ginecologica, ortopedica, plastica, proctologia e senologia. L’area della fisioterapia e della riabilitazione offre invece prestazioni di Kinesiterapia, crioterapia, elettroterapia, trattamenti con Ionoforesi e Laserix, linfodrenaggio, magnetoterapia e onde d’urto, Tecarterapia, ultrasuonoterapia e massoterapia. Tra gli esami di diagnostica di laboratorio, il punto prelievi SSN CDI Bicocca offre la possibilità di eseguire oltre 1.000 test: allergologici, di citogenetica e citologia, di ematologia e ematochimica, test istologici, tossicologici e test genetici, eseguiti con la consulenza degli esperti del Centro. CDI Bicocca si trova in via Temolo 3 a Milano, a poche centinaia di metri dalla fermata M5 Bicocca