Milano, Bolognini (Lega): “In Largo Marinai d’Italia degrado, bivacchi, cittadini esasperati e comune assente”

“Oggi, durante un sopralluogo con il Sen. Matteo Salvini, abbiamo potuto constatare direttamente con mamme, anziani e famiglie il degrado e lo stato di abbandono del Parco in Largo Marinai d’Italia. Bivacchi, spaccio, insicurezza diffusa: i cittadini del quartiere sono esasperati per la situazione in cui versa la zona e hanno paura ad uscire di casa alla sera. Qui c’è un solo grande assente: il Sindaco Sala, che non si è mai visto e che in cinque anni non ha mosso un dito per migliorare il decoro del quartiere”. Lo dichiara Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. “Peraltro – prosegue Bolognini –, le richieste di intervento da parte dei residenti e del Municipio di zona sono state numerose in questi anni, tutte rimaste senza risposta, né senza particolari interessamenti al tema. E’ questa l’idea di periferia che il Sindaco Sala ha in mente? Gente che bivacca o spaccia nei parchi pubblici accanto a famiglie a passeggio o, addirittura, maniaci che in pieno giorno importunano (per non dire di peggio) i bambini e le mamme ai giardinetti? Tutto questo è, francamente, inaccettabile – conclude – e quello del degrado in periferia sarà uno dei primi temi, se non il primo, ad essere affrontati dal nuovo Sindaco Luca Bernardo e dalla prossima Giunta di centrodestra”.

