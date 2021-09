Samuele Piscina. “Inaugurazione Mercato Centrale, presidio positivo grazie ai privati”

“Ho presenziato questa mattina, insieme al presidente Fontana e all’assessore Bolognini all’inaugurazione del Mercato Centrale in Stazione Centrale <dichiara Samuele Piscina, Vice Commissario Lega Milano candidato in Consiglio Comunale e attuale Presidente del Municipio 2. Mercato Centrale rappresenta un presidio positivo che i privati coinvolti garantiranno, in un luogo come la Stazione Centrale e aree limitrofe, che il Comune di Milano ha da anni progressivamente abbandonato al degrado. La rigenerazione della Stazione, infatti, si deve unicamente agli investitori privati che si stanno facendo carico anche di migliorare la situazione esterna d’insicurezza e incuria che Sala fa finta di non vedere. 400 nuovi posti di lavoro sono un investimento non indifferente in questi periodi difficili a causa della Pandemia e per questo dobbiamo ringraziare Mercato Centrale; sono certo che i milanesi premieranno con una massiccia ed entusiasta partecipazione il loro impegno a portare le eccellenze del food milanese in Centrale. Milano, Capitale Internazionale per vocazione, deve moltiplicare realtà virtuose come Mercato Centrale e per farlo deve curare maggiormente il territorio, garantendo sicurezza e decoro in ogni quartiere.”

Samuele Piscina

Vicecommissario Lega Milano

Presidente Municipio 2 Milano