Brera, Sardone: “Sala abbandona anche i capolavori di Leonardo”

“E’ veramente spiacevole camminare in via San Marco e guardare le condizioni del sistema di conche perfezionate da Leonardo da Vinci.

La chiusa dell’Incoronata – commenta Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega – rappresenta uno degli innumerevoli vanti di Milano, ma purtroppo è totalmente abbandonata. Qualsiasi citta’ al mondo ce la invidierebbe ma purtroppo non è nè valorizzata nè mantenuta dignitosamente. Da anni purtroppo è preda del degrado, con componenti in legno che si staccano, sporca, ridotta in alcuni giorno a un deposito di immondizie. Negli anni è stata anche rifugio di senzatetto. Negli angoli della “vasca” ci sono anche casette per i gatti. Ovunque erbacce altissime sia sotto che negli spazi superiori fronte strada. Il comune di Milano, a guida Pd, non fa nulla per darle decoro. Ed è un vero scandalo! E meno male che dicono di essere concentrati sulla cultura. Perche’ non e’ stata inserita in un progetto di valorizzazione con il ministero della cultura? Possibile che Sala abbia così scarsa considerazione del nostro patrimonio pubblico? E meno male che voleva riaprire i Navigli, chissà che disastro avrebbe portato avanti”