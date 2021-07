ECCO TUTTI GLI INTERVENTI PROMOSSI DAL “PROGETTO SICUREZZA MILANO METROPOLITANA”

Città Metropolitana di Milano prosegue nella realizzazione degli interventi dedicati sicurezza e al controllo della rete stradale di propria competenza previsti dal “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, il piano pluriennale di azioni sviluppato insieme a Safety21 e Municipia.

In totale sono 24 le nuove installazioni di dispositivi dedicati al controllo delle strade e alla sicurezza ambientale, tra questi, sono previsti 10 dispositivi per la salvaguardia dei pedoni. A giugno, infatti,è stato attivato un nuovo dispositivo per il controllo della sicurezza pedonale sulla S.P. 227 Cisliano-Vittuone nel territorio del comune di Vittuone.

I sistemi utilizzati nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono intelligenti e in grado di videosorvegliare gli attraversamenti. Si attivano tramite fotocellule che rilevano la presenza di pedoni e telecamere a 360°.

Grazie alla capillare presenza di dispositivi smart che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan®, il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana prosegue nella messa in sicurezza del territorio. La piattaforma, proprietaria di Safety21 è certificata AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) ed è in dotazione alla Polizia Locale, che riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

Dall’inizio di giugno sono stati installati nuovi dispositivi per il monitoraggio delle piazzole di sosta, che fanno parte della rete integrata di monitoraggio e controllo delle principali arterie del territorio. Ecco come sono suddivisi:

7 sono situati sulla S.P. 14 Rivoltana nei comuni di Pioltello, Rodano, Settala e Truccazzano;

14 sulla S.P. 103 Nuova Cassanese: di cui 4 già installati nei comuni di Vignate, Melzo e Cassina de’ Pecchi.

Le videocamere sono in funzione 24 ore su 24 in ogni piazzola. Con un sistema di “analisi intelligente della scena” il dispositivo si attiva in presenza di movimenti sospetti che avvengono nell’area di sosta e registra eventuali illeciti, quali l’abbandono di rifiuti, allertando immediatamente gli organi competenti e fornendo i video degli abusi. Queste installazioni si aggiungono alle 18 già attive sul territorio, per arrivare ad un totale di 55 piazzole video controllate entro la fine dell’anno.

Sempre in ottica di sicurezza stradale, sono iniziati i lavori di installazione di un sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche sulla S.P. 13 Monza – Melzo, all’intersezione di Via Lussemburgo e Via Sant’Elia, nel territorio del comune di Melzo. I lavori, che avranno una durata di circa 15 giorni, avranno come risultato finale l’attivazione di un dispositivo in grado di individuare ogni passaggio con semaforo rosso, acquisire le immagini tramite telecamere e verificare la correttezza dei dati associati. Anche in questo caso, si tratta di strumenti dotati di tecnologia intelligente che permettono di accertare e documentare le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini e a basso impatto ambientale.

Inoltre, al termine dei lavori di installazione dei 23 dispositivi per il miglioramento della sicurezza stradale, pedonale e ambientale previsti nel mese di Luglio, sarà installato un ulteriore sistema di controllo degli incroci semaforici sulla S.P. 34 per Turbigo nel comune di Buscate.

Queste 24 installazioni aggiuntive contribuiranno a rendere ancora più sicure le strade gestite da Città Metropolitana.

“Con queste installazioni – commenta la vicesindaca metropolitana Arianna Censi – vogliamo non solo aumentare i controlli di sicurezza e combattere il degrado, ma anche dare un segnale ai cittadini e alle comunità metropolitane: la Città metropolitana, come promesso, continua il suo impegno per la sicurezza stradale e la tutela del territorio e dell’ambiente. I primi riscontri in tal senso sono positivi, ove nei mesi scorsi sono state utilizzate nuove tecnologie, come l’installazione di dispositivi di videosorveglianza, abbiamo riscontrato una drastica riduzione dell’abbandono dei rifiuti e delle infrazioni del codice della strada”.

Per maggiori dettagli in merito a tutte le installazioni dei dispositivi e per restare aggiornati sui futuri interventi, consultate il sito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it .