Luglio 2021 Presidio contro il degrado degli immobili Erp MMcase organizzato da Uniat Uil nel Municipio 8.

Con Hermes Emanuele e Iari Vi portiamo a vedere le condizioni di negozi e stabili (con tanto di contributi Europei) in Via Jacopino da Tradate e Via De Predis. Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi

www.cityreport.it