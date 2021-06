Milano, dal 21 giugno tornano ad essere operative 4 sedi decentrate anagrafe

Riaprono dal 21 giugno quattro sedi decentrate dell’anagrafe, mentre l’orario della sede centrale di via Larga 12 viene prolungato. Il piano che lo prevede è stato presentato in commissione consiliare dall’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici Roberta Cocco. Da lunedì tornano operative, in particolare, le sedi di Sansovino (Municipio 3), Oglio (Municipio 4), Stovani/Baggio (Municipio 7) e Baldinucci (Municipio 9), che si aggiungono alle sedi attualmente aperte: il Salone centrale di via Larga, le sedi di Padova (Municipio 2), Tibaldi (Municipio 5), Legioni Romane (Municipio 6), Accursio (Municipio 8), De Benedetti (Municipio 9). Ogni Municipio avrà quindi una sede anagrafica regolarmente aperta. Inoltre, nei mesi di giugno e luglio, il Salone Centrale di via Larga resterà aperto con orario prolungato il martedì e il giovedì sino alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 15.30. A partire da oggi sul sito del Comune di Milano è possibile prenotare gli appuntamenti nelle sedi decentrate e negli orari prolungati della sede centrale.

