Sgombero stabile via Malipiero, 4 a Milano

Rosa Pozzani (Forza Italia): “Il Questore me l’aveva promesso. Al Sindaco dico che le periferie vanno difese così!”

Questa mattina in via Malipiero, 4 la Polizia di Stato ha provveduto a sgomberare lo stabile occupato abusivamente alcuni giorni fa da gruppi di “antagonisti”. La promessa che mi aveva fatto il Questore di Milano dott. Petronzi quando venerdì scorso 21 Maggio c. a. mi aveva ricevuta con una piccola delegazione di un comitato di zona è stata mantenuta. Col Questore avevamo concordato sul fatto che queste operazioni cosí delicate vanno fatte appena l occupazione abusiva viene posta in essere altrimenti poi la situazione si aggrava col rischio che si incancrenisca come in altre situazioni, v. ad es. Macao. Più passa il tempo e più poi diventa difficile ristabilire la legalità e restituire gli stabili alla legittima proprietà. Ringrazio il Questore per l’intervento così tempestivo e soprattutto per essere stato interlocutore credibile, fattivo e concreto. Là dove l’ amministrazione Sala continua a fare melina, il Questore in pochi giorni, con decisione operativa, ha evitato un altro Macao in via Malipiero. Le periferie vanno difese così!