Strage al Mottarone

Ci sono tragedie che lasciano senza fiato, non perché siano più gravi di altre o perché siano meno prevedibili, semplicemente riecheggiano nelle nostre menti come più vicine e toccanti.

Queste tragedie risvegliano paure consce e inconsce, che magari neanche sappiamo di avere e che ci fanno tremare alla sola idea di poter essere al posto delle vittime.

Ammetto che il disastro della funivia del Mottarone mi ha scosso come pochi altri, l’idea di essere lì con mia figlia e non poter far nulla per salvarla mi annichilisce, mi spiazza e mi umilia.

Ho provato a mettermi nei panni di quelle povere persone che cadendo nel vuoto non poterono far nulla per salvare la propria vita e quella dei loro cari presenti… Provate a immedesimarvi in loro, in quegli interminabili istanti in cui non resta che pregare in un miracolo. Io l’ho fatto e ne sono ancora scosso.

Le indagini della magistratura stabiliranno le cause e gli eventuali responsabili, se ve ne saranno, ma morire, impotenti, per un guasto alla funivia nel 2021 è quantomeno assurdo!

Il pensiero all’unico piccolo superstite, che ha visto sparire in un istante tutta la sua famiglia, e a tutti i parenti delle vittime perché saranno loro a portare il peso di questa assenza insensata per tutta la vita.