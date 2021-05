Offerte di lavoro nella cultura: previste posizioni per storici dell’arte ed educatori museali

Offerte per chi cerca lavoro nella cultura: ecco posizioni aperte, bandi di concorso e opportunità che abbiamo raccolto tra il 14 e il 21 maggio 2021. Vediamo le offerte, bandi e opportunità che abbiamo raccolto nella settimana dal 14 al 21 maggio 2021.

A Firenze, l’Opificio delle Pietre Dure seleziona uno storico dell’arte a supporto della Direzione ed a supporto alle attività di tutela e valorizzazione del Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, incluse la ricerca storico-artistica sulle opere in corso di restauro e la disseminazione dei risultati raggiunti. Scadenza il 31 maggio. Per informazioni consultare il sito dell’Opificio delle Pietre Dure.

A Genova, Palazzo Ducale è alla ricerca di un addetto alla biglietteria, gestione cassa e prenotazioni. Chiesto diploma di laurea. Scadenza il 24 maggio 2021 alle 18. Per informazioni collegarsi al sito di Palazzo Ducale.

A Bologna, l’Universistà di Bologna bandisce diverse selezioni per ricercatori. Ecco le opportunità aperte: Lingua e letteratura persiana (scadenza 22 giugno, link), Letteratura tedesca (scadenza 22 giugno, link), Lingua e traduzione inglese (scadenza 22 giugno, link), Storia della filosofia medievale (scadenza 18 giugno, link), Etnomusicologia (scadenza 18 giugno, link), Filologia, religioni e storia dell’Iran (scadenza 4 giugno, link).

A Rimini, il Comune di Rimini bandisce un avviso di selezione pubblica, per titoli e prova pratica, per la formazione di sei graduatorie per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale, per la realizzazione di incontri didattici presso i Musei del Comune di Rimini. Scadenza il 3 giugno. Per informazioni consultare il sito del Comune di Rimini.

A Milano, il Gruppo Cairo è alla ricerca di un marketing strategist. La persona, inserita nella struttura di Marketing Strategico e Operativo, contribuirà all’ideazione e alla presentazione dell’offerta crossmediale del gruppo (tv, stampa quotidiana e periodica, digital). Supporterà la rete commerciale nella proposizione dei prodotti in portafoglio con argomentazioni taylor made, finalizzate a rispondere a specifiche esigenze di clienti/settori. Per informazioni consultare il sito di Cairo Communication.

A Roma, la British School of Rome è alla ricerca di un bibliotecario. Scadenza il 10 giugno 2021. Per info consultare il sito della British School of Rome.

A Macerata, l’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione è alla ricerca di una figura professionale per il coordinamento e la formazione del personale impegnato nelle attività sussidiarie, complementari e collaterali agli spettacoli. Contraddo da giugno a dicembre, retribuzione lorda 5.000 euro. Scadenza il 26 maggio. Per info andare sul sito dello Sferisterio di Macerata. (Finestra sull’arte)

A Napoli, l’Institut Français è alla ricerca di un addetto alla mediateca. Contratto da 36 ore settimanali con anche lavoro di sera, retribuzione 2.219 euro. Scadenza il 1° luglio. Per informazioni recarsi sul sito dell’Institut Français.