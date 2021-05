ERP, Comazzi: per contrastare abusivismo regione assegni alloggi liberi anche dopo apertura bandi

Il capogruppo azzurro: ‘il mio emendamento ha un duplice scopo: contrastare l’abusivismo e aiutare in tempi rapidi le famiglie bisognose

Assegnare alle famiglie regolarmente iscritte in graduatoria anche quegli alloggi popolari che dovessero liberarsi dopo l’apertura del bando, inizialmente non previsti dallo stesso. Questa la proposta contenuta in un emendamento firmato dal capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, che domani verrà discusso in Consiglio regionale. “La mia proposta – afferma l’azzurro – ha un duplice scopo: evitare di lasciare vuoti per troppo tempo alloggi che – in assenza di inquilini – potrebbero essere occupati abusivamente e, al contempo, soddisfare i bisogni di tante famiglie lombarde che necessitano di una casa”. A detta del forzista “migliaia di persone, famiglie con bambini che faticano ad arrivare a fine mese, attendono per diverso tempo in graduatoria prima di ottenere un appartamento. Sarebbe assurdo – conclude – non dar loro la possibilità di avere un luogo in cui vivere nel momento in cui si libera un appartamento. Sappiamo bene – continua Comazzi – che lasciare edifici vuoti moltiplica il rischio di occupazioni abusive: in certe periferie gli inquilini si trovano la casa occupata persino al ritorno dalle ferie estive. Velocizzare le pratiche di assegnazione – conclude – significa aiutare un numero maggiore di cittadini bisognosi velocizzando i tempi, spesso lunghi, della burocrazia”.