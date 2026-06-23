Canottaggio: diciassette titoli tricolori per la Lombardia ai Campionati Italiani Under 23, Under 17 ed Esordienti

Dieci titoli Under 23, sei Under 17 e uno Esordienti. La Lombardia lascia la Schiranna con 17 maglie tricolori conquistate nelle finali dei Campionati Italiani Under 23, Under 17 ed Esordienti disputati sul lago di Varese. Un risultato che assume ancora maggiore valore considerando che le società lombarde hanno conquistato più della metà dei 32 titoli assegnati nel corso della manifestazione nazionale. Un bottino che replica quello ottenuto qualche settimana fa ai Campionati Italiani Senior e Under 19, chiusi anch’essi con 17 vittorie tricolori.

Il bilancio finale parla di cinque titoli italiani per Gavirate, quattro per Lario, due per Varese e uno ciascuno per Corgeno, Cernobbio, Bissolati e Bellagina, a conferma della profondità e della qualità del canottaggio lombardo nelle categorie giovanili e Under 23.

“Diciassette titoli italiani e tanti podi per una Lombardia che anche a Varese domina la scena remiera nazionale giovanile – il commento del presidente di FIC Lombardia Leonardo Binda -. E questo è l’effetto più gratificante per chi guida il comitato Lombardo. Girare tra i gazebo, salutare ragazze e ragazzi prima o dopo la gara, due parole di plauso e incoraggiamento… Un sorriso, un “cinque”, per dare a tutti la certezza di appartenere alla stessa famiglia, alla grande squadra di Lombardia. Si vince con i colori della propria società, ma il progetto è più ampio, più coinvolgente, più appagante. Grandi società lombarde, grazie per tutto quello che avete fatto, per i vostri atleti e per tutti noi”.

La Canottieri Gavirate firma una straordinaria quaterna grazie alle vittorie del doppio maschile con Davide Todeschini e Leonardo Salerno, del doppio femminile con Matilde Paoletti e Aurora Spirito, che poi bissano il successo nel quattro di coppia femminile con Greta Prodi e Viola Della Bella e del singolo Pesi Leggeri maschile con Luca Borgonovo.

Due successi ciascuno per la Canottieri Lario e la Canottieri Varese. La società comasca si impone nel due senza femminile con Carolina Cassani e Letizia Martorana e nell’otto misto formato da Camilla Trombetta, Bianca Bancora, Gaia Di Meo, Anna Cincinelli, Filippo Bancora, Pietro Gozzi, Angelo Canali, Giulio Zuccalà e dal timoniere Lisa Gandola. Varese conquista invece il titolo nel doppio Pesi Leggeri maschile con Axel Lee Ghersi e Lorenzo Ossola e nel due senza maschile con Lorenzo Cracco e Tommaso Cinquantini.

Completano il quadro dei titoli Under 23 il singolo femminile della Canottieri Corgeno con Alizee Ribolzi e il singolo Pesi Leggeri femminile della Canottieri Cernobbio con Melissa Schincariol.

Importante anche il contributo del settore Under 17, che porta alla Lombardia sei titoli italiani. La Gavirate conquista il singolo maschile con Andrea Gugole e il quattro con maschile composto da Bruno Vierucci, Pietro Albergo, Andrea Corgatelli e Marco Boggio, con Isabella Gilaj al timone.

La Canottieri Varese sale sul gradino più alto del podio nell’otto femminile con Scilla Aroldi, Agata Bollini, Irene Grazioli, Margherita Bianchini, Annalisa Lococo, Beatrice Clio Rovera, Arianna Teli, Elisa Spagolla e la timoniera Matilde Belluzzo.

Successi anche per la Bellagina nel due senza femminile con Alice Gandola e Alessandra Casanova, per la Canottieri Bissolati nel doppio femminile con Chiara Rita Leandri e Letizia Bianchi e per la Canottieri Lario nel quattro di coppia maschile con Giulio Cesare Luraschi, Riccardo Cassani, Giacomo Frigerio e Nicolò Salvagni.

Ad arricchire ulteriormente il medagliere lombardo arriva infine il titolo Esordienti conquistato dalla Canottieri Lario nel singolo femminile grazie a Elena Fumagalli.