Nella Giornata della legalità la Lombardia ricorda la strage di Capaci

Nella ricorrenza della Giornata della Legalità, ricordiamo con profonda commozione la strage di Capaci avvenuta nel 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie il magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ogni anno questa giornata ci ricorda l’importanza di combattere per la giustizia e un futuro migliore. Proprio in questi giorni prende il via un ciclo di appuntamenti in alcune province lombarde per visitare i beni confiscati alla criminalità organizzata, spazi oggi restituiti ai cittadini e alla società per vivere una nuova vita. L’obiettivo è valorizzare esempi concreti di legalità e impegno civile, promuovendo sul territorio una cultura della giustizia e della responsabilità sociale.

Regione Lombardia