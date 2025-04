Imperdibili appuntamenti per le feste di Pasqua a Milano

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano osserverà un orario festivo esteso fino a domenica 27 aprile e, successivamente, da giovedì 1° a domenica 4 maggio, accogliendo il pubblico dalle 9.30 alle 18.30. In queste giornate speciali, un ricco programma di attività attende sia gli adulti che i bambini. L’accesso a tutti i laboratori didattici è incluso nel costo del biglietto d’ingresso. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare “In Scena”, un inedito allestimento che svela il legame affascinante tra teatro, musica e tecnica, attraverso un modulo originale dello storico palcoscenico a ponti mobili del Teatro alla Scala.

Nel suggestivo contesto della Palazzina Appiani, situata all’interno di Parco Sempione, fino al 18 giugno, ogni mercoledì, dalle 18.30 alle 19.45, si terranno lezioni gratuite di yoga. Trenta tappetini saranno a disposizione di uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per partecipare a queste sessioni di benessere, è sufficiente registrarsi tramite l’app BaliYoga.it o il sito web dedicato all’evento.

Il Merlata Bloom di Milano si animerà lunedì 21 aprile con una speciale caccia alle uova di Pasqua. L’appuntamento per tutti i partecipanti è fissato alle ore 15:30 presso l’Info Point al piano terra. Da qui, gli animatori del centro daranno il via a un’entusiasmante caccia al tesoro itinerante che si snoderà tra i diversi spazi del mall. Ad ogni tappa, i bambini dovranno superare divertenti prove per conquistare deliziosi ovetti di cioccolato. Al termine di questa avventura, le amatissime mascotte di Masha e Orso accoglieranno i piccoli esploratori negli spazi di Giochi Preziosi per immortalare la giornata con le tradizionali foto ricordo, rendendo questo pomeriggio un momento speciale e indimenticabile. Inoltre, ogni piccolo partecipante sarà premiato con una golosa sorpresa Lindt, da gustare in famiglia o da portare a casa come ricordo.

Monticello SPA renderà ancora più speciale il periodo dal 21 aprile al 4 maggio con la “Flower Week”, una settimana ricca di eventi a tema floreale dedicati al benessere. Nelle serate del 21, 24, 25 aprile e 1 e 2 maggio, sarà disponibile il nuovo ingresso “GRILL&SPA”, un’esperienza che unisce i benefici del relax al piacere della buona tavola. Gli ospiti potranno deliziarsi con un apericena a buffet arricchito da gustose carni alla griglia, creando una perfetta armonia tra il benessere del corpo e la soddisfazione del palato.

Dal 4 aprile al 26 ottobre, per un totale di 119 giorni, sono aperti i battenti di Stazione Radio, un vivace centro culturale dedicato al vivere sostenibile e un progetto di riqualificazione urbana situato nell’ex cabina elettrica di Milano Centrale, lungo il suggestivo naviglio della Martesana. Il programma prevede incontri dal vivo, musica coinvolgente, laboratori creativi e mercatini all’insegna della coesione sociale, della sostenibilità ambientale e dell’inclusione delle nuove generazioni. Tra le novità di quest’anno spiccano gli “aperilab”, originali corsi pratici che si terranno durante l’aperitivo e che affronteranno temi legati all’ambiente, alla sostenibilità e al sociale, includendo laboratori di cucito, riparazione di biciclette e propagazione di piante. Sarà inoltre presente un food truck con un menu composto per l’80% da proposte vegetali, realizzato grazie al coinvolgimento dei giovani del progetto On-The-Job. L’accesso a tutti gli eventi è gratuito.

Fino al 18 maggio, piazza Portello ospiterà gli incantevoli Mercatini di Primavera, un vero e proprio viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio e della creatività artigianale, nel cuore pulsante della città. I visitatori potranno lasciarsi conquistare dai veri sapori italiani, con formaggi artigianali che raccontano la tradizione, salumi prelibati che stuzzicano il palato, dolci tentazioni che invitano alla golosità e altre specialità culinarie che esprimono la ricchezza gastronomica del nostro paese. Naturalmente, non mancherà una vasta selezione di dolci tipici pasquali, cioccolatini irresistibili e prodotti da forno fragranti che delizieranno ogni assaggio.

Un’opportunità per tutta la famiglia: domenica 20 e lunedì 21 aprile, il parco Aquaworld di Concorezzo si animerà con un fitto calendario di eventi pensati per intrattenere i visitatori durante l’intera giornata. Un susseguirsi di attività ludiche, coinvolgenti spettacoli e divertenti momenti interattivi attenderanno il pubblico. I più piccoli saranno entusiasti di partecipare al vivace Baby Schiuma Party e alla scatenata Baby Dance, due appuntamenti in cui musica coinvolgente e spumeggianti bolle di sapone trasformeranno l’area dedicata ai bambini in un’autentica discoteca acquatica. L’atmosfera di festa sarà ulteriormente arricchita dalle allegre Parate con dolcetti, che percorreranno il parco al ritmo di musica festosa, distribuendo golose sorprese a tutti i bambini presenti. Immancabile sarà anche l’amatissimo Trucca Bimbi, dove esperte truccatrici creeranno magiche trasformazioni, dando vita a colorate farfalle, coraggiosi supereroi e adorabili animaletti fantastici sui volti dei bambini.