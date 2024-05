Ragazzo di 22 anni accoltellato in Duomo a Milano perché gay

La notte tra venerdì 17 e sabato 18 maggio intorno alle due, un ragazzo di 22 anni originario del Trentino e residente a Milano è stato accoltellato in piazza Diaz a cento metri da Piazza Duomo.

Il giovane si trovava in compagnia di amici in un locale quando un gruppo di tre uomini e una donna, tra i 18 e i 20 anni, si sono avvicinati chiedendogli una sigaretta. Il giovane ha acconsentito e il gruppo di ragazzi ha iniziato ad aggredirlo verbalmente e insultarlo con insulti omofobi fino a quando uno del gruppo, descritto dal 22enne come basso e con gli occhiali, ha estratto un coltellino accoltellando il ragazzo 4 volte e colpendolo alla schiena, alla nuca e al braccio destro.

La vittima è riuscita a fuggire e ha chiamato prontamente la polizia e i soccorsi che lo hanno trasportato al Policlinico in codice giallo. Gli aggressori sono fuggiti subito dopo l’attacco. La polizia invece sta controllando i filmati delle telecamere di video sorveglianza per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’aggressione.

Michelle Contemoro