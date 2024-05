Buona domenica ai lettori, 3 gli anticipi disputati per la 37a giornata di serie A , tra venerdì e ieri, e tra belle partite e gol c’è da archiviare un nuovo tonfo del Milan, in dirittura d’arrivo e forse anche a ciò dovuto, almeno in parte. Ma andiamo con ordine:

Fiorentina-Napoli 2-2

Gli uomini di Italiano partono molto contratti e si fanno infilare dall’incornata vincente di Rrahmani, sul corner perfetto di Politano. La viola però cresce con il passare dei minuti e la ribalta prima della fine del primo tempo, grazie al capolavoro su punizione di Biraghi e al gol di Nzola. Entrambe le reti derivano da errori individuali grossolani dei calciatori partenopei: Lobotka causa la punizione trasformata da Biraghi con uno scellerato tocco di mano; Politano invece regala il pallone a Nzola, che trafigge Meret per la seconda volta. Nella ripresa la partita si conferma aperta e vivace, con occasioni da una parte e dall’altra. Kvaratskhelia pareggia tutto con una punizione da urlo. La Fiorentina rimane ottava a +2 sul Napoli e con una partita da recuperare a fine campionato. I partenopei sperano in una vittoria della viola in Conference League, che aprirebbe lo slot del nono posto.

Lecce-Atalanta 0-2

Anche senza l’estro dello squalificato Koopmeiners, l’Atalanta sbanca Lecce, sotto un diluvio incessante, con un micidiale uno-due a inizio ripresa firmato De Ketelaere-Scamacca, e vola aritmeticamente alla prossima edizione di Champions League. Dea a 66 punti e, per giunta, con la gara contro la Fiorentina ancora da recuperare. Una quota che può essere raggiunta solo dalla Roma, comunque sotto negli scontri diretti. Ora, per la band di Gasperini (squalificato e sostituito in panchina da Tullio Gritti), ogni pensiero può essere rivolto alla finalissima di Europa League, in programma mercoledì (22 maggio) a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Fa festa (in piazza Sant’Oronzo) anche il Lecce di Gotti, all’ultima stagionale al “Via del Mare” e già certo della salvezza.

Torino-Milan 3-1

Il Torino domina, il Milan crolla all’Olimpico. Grande Torino, e la notte è tutta granata. Finisce in trionfo per gli uomini di Ivan Juric,che a una giornata dalla fine coltivano ancora speranze di ingresso in Europa: la vittoria vale il nono posto, davanti al Napoli, posizione che con le giuste combinazioni porterebbe in Conference League. Pioli schiera una serie di seconde linee e ne paga le conseguenze. Il primo tempo è tutto di marca Toro: prima segna Zapata e poi raddoppia Ilic, entrambi di testa, entrambi dimenticati da una difesa già in vacanza. Poi è l’ex Rodriguez a trovare il tris dopo l’intervallo con un sinistro al bacio. La gara si riapre su rigore, procurato da Pulisic (fallo di Masina) e trasformato da Bennacer . Ma la rimonta rossonera, nonostante l’ingresso di un Leão abbastanza in palla, nasce e muore lì. E così, mentre il Torino sogna l’ottavo posto il Milan si prepara all’ultima casalinga: l’ultima di Olivier Giroud e, in attesa dell’ufficializzazione, di Pioli.

E dopo gli anticipi, oggi altre 5 partite, fischio d’inizio a partire dalle 12.30 per Sassuolo-Cagliari, decisiva per la retrocessione degli emiliani che solo battendo i sardi e in concomitanza di sconfitte per Empoli e Frosinone potrebbe ancora avere una chance nell’ultima giornata. Di scena nel pomeriggio a S.Siro anche l’Inter, che con qualche ombra di carattere finanziario per la società, vicina alla cessione e all’uscita di scena di Zhang, affronta la Lazio nell’ultima partita davanti al proprio pubblico, con l’intenzione di proseguire la festa senza fermarsi nemmeno a giochi fatti. Ma ci sarà da vedere se la squadra saprà isolarsi dai turbamenti del management, e non distrarsi di fronte all’avversario, che cercherà quantomeno di non perdere contatto con i rivali della Roma, impegnati col Genoa. In coda con posticipo a domani, Salernitana-Verona e Bologna-Juventus.

Buon pomeriggio!