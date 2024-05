Quello che accade a Milano, escluse le zone “in”, a me sembra grottesco e pericoloso. Forse questa volta il Sindaco Sala non c’entra direttamente, ma il suo Assessore Elena Grandi, laurea Magistrale, corso di laurea in Giurisprudenza, Abilitazione alla Professione Forense e tante altre specializzazioni amministrative, con delega all’Ambiente e al Verde … forse sì. Non sta certo a me giudicare ma, abitando e muovendomi tra le campagne e i boschi della mia amata Liguria, e, ben conoscendo le insidie che si affacciano ogni anno con l’arrivo della stagione calda, mi viene da pensare che non siano stati considerati appieno i disagi e i pericoli che le folte vegetazioni possono causare ai cittadini “normali”. A Milano, in periferia specialmente, esiste la possibilità di incontri indesiderati con vipere nei giardini delle proprie abitazioni, e, non è affatto raro.

Le vipere, di notte, amano dormire riparate nella vegetazione, per poi uscire al mattino col primo sole alla ricerca di angoli caldi. Quindi, posso supporre che i cittadini, al cospetto dell’erba alta e incolta, debbano stare molto attenti ai loro cani, non solo per il pericolo delle spighe, ma anche per insidie varie dovute alle vipere e alle zecche, quest’ultime in abbondanza. È stato consigliato, non vorrei aver capito male durante un tg, proprio da parte dell’Assessore Grandi, di non liberare i cani nell’erba alta per evitare inconvenienti, anche perché questo è loro vietato, ma i bambini? … Chi li tiene se ti distrai un attimo e ti scappano? No, l’idea dell’erba alta nei centri abitati per favorire la biodiversità a me, personalmente, pare un’ ideologia estremizzata e pericolosa.

Ma noi, ultimamente, siamo fustigati psicologicamente dalle varie ideologie estremizzate e limitanti nella nostra volontà!

Purtroppo, questa è la deriva, e se qualcuno prova ad opporsi viene subito tacciato di negazionismo e censurato con vari appellativi del tipo “no-green, no-quello o quell’altro!” Quando a inizi anni ’60 scoprivo l’importanza del dissenso e della possibilità di esprimere le proprie idee innovative, anche sfilando pacificamente in corteo per le strade, non avrei mai immaginato il risultato attuale: i nostri sogni infranti e rimasti irrealizzati … devo farmene una ragione.

Vi saluto proponendovi, estratta da La Scatola Bianca, la terza puntata della mia lunga storia di uomo coerente e artista libero. Al prossimo racconto.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)