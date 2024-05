Ri.Circo.Lo : Bando rivolto alle piccole e medie imprese lombarde

Ri.Circo.Lo è il bando rivolto alle piccole e medie imprese lombarde per sviluppare azioni di economia circolare, per conseguire la riduzione ed una migliore gestione dei rifiuti delle filiere delle plastiche e del tessile, in coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Sono promossi interventi associati a tutte le fasi del ciclo di vita delle filiere della plastica e del tessile, dalla raccolta al design, dalla produzione alla distribuzione e all’utilizzo.

Domande, da parte delle PMI lombarde, dal 7 maggio al 18 giugno.

Più info: http://reglomb.it/WXzP50Rn8MI

