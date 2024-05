Evento benefico “Dai un calcio alla vita 2”, una giornata di solidarietà e divertimento

L’Associazione Gabry Little Hero è lieta di annunciare la seconda edizione dell’evento “Dai un Calcio alla Vita”, che

si terrà domenica 5 maggio 2024 presso lo Stadium Bankasa G.S. Villa a Milano.

UN’OCCASIONE PER TUTTE LE FAMIGLIE

L’evento è aperto a tutte le famiglie e offre un’intera giornata di divertimento gratuito grazie al contributo di Sponsor & Partner.

Saranno presenti tantissime iniziative: – attività per bambini 0-9 anni, dai giochi ai laboratori creativi, intrattenimento con magia, baby dance e truccabimbi;

– attività per bambini 10-15 anni, verrà allestita un’intera area a loro dedicata ricca di circuiti sportivi con la partecipazione speciale dei campioni dello STRONGMAN con le loro spettacolari prove di forza;

– gara di torte e merenda offerta dalla nostra associazione

– torneo di calcio (pulcini), ci saranno 6 squadre pronte a contendersi la vittoria del torneo targato Gabry Little Hero

– ristorazione e musica dal vivo per un momento finale di condivisione e saluti.

I più piccoli potranno trascorrere una giornata all’insegna del sorriso e dell’allegria, mentre i genitori avranno l’opportunità di sostenere i Progetti di Speranza promossi dall’Associazione Gabry Little Hero. La nostra missione è diffondere la Cultura Del Dono e sensibilizzare sulle tematiche legate alla donazione di midollo osseo, alle malattie rare e alle disabilità in generale

Via Romolo Bitti, 18 – 20125 Milano

Tel. 391.4128986 – email info@gabrylittlehero.it – www.gabrylittlehero.it

C.F. 97870170152

Durante l’evento, sarà anche possibile iscriversi Registro dei Donatori di Midollo Osseo grazie alla partecipazione di ADMO Lombardia ed alle altre “associazioni del dono”:

• AVIS Milano: pilastro nella sensibilizzazione e raccolta di sangue

• AIDO Sezione Provinciale di Milano: organizzazione che si batte per la promozione della donazione di organi e tessuti

L’evento rientra nella campagna nazionale di ADMO “MATCH FOR LIFE” per l’informazione e sensibilizzazione legata alla donazione del midollo osseo con lo scopo ultimo di iscrivere nuovi potenziali donatori per donare una Speranza di Vita proprio come al nostro piccolo eroe Gabry

UN GESTO SEMPLICE CHE PUÒ SALVARE VITE UMANE!

** La tipizzazione avverrà attraverso un tampone salivare.

** Non occorre essere a digiuno, è sufficiente avere la bocca pulita e non aver bevuto, mangiato, fumato o scambiato saliva (baciato) nei 40 minuti precedenti.

DETTAGLIO EVENTO:

https://www.gabrylittlehero.it/dai_un_calcio_alla_vita_2024/