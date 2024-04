Milano si prepara alla seconda edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini: ‘Una città, tanti nomi’

Il cuore pulsante di Milano si prepara a battere all’unisono con la voce dei suoi piccoli abitanti, mentre la città si prepara ad accogliere la seconda edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini. Dal 24 al 27 maggio, Milano si trasformerà in un palcoscenico di gioia e creatività, con un programma ricco di iniziative culturali e ricreative pensate appositamente per l’infanzia, dai 3 ai 12 anni. L’obiettivo di questo festival è quello di coinvolgere l’intera città, dai quartieri centrali ai più periferici, offrendo un’opportunità unica per celebrare la diversità e le storie che hanno plasmato Milano nel corso dei secoli. Il tema di quest’anno, “Una città, tanti nomi”, riflette l’importanza del diritto di ogni bambino ad avere un nome e sarà il filo conduttore di tutte le attività proposte. Il Castello Sforzesco sarà il fulcro delle celebrazioni, presentando il tema “Un castello, tanti nomi” attraverso giochi e laboratori che raccontano le vicende di uomini e donne, personaggi, mestieri e racconti che hanno reso grande questa città nel corso della sua lunga storia. Il Comune di Milano ha aperto un bando per la presentazione di proposte, rivolto a società, associazioni, cooperative, istituzioni, enti pubblici e privati e altre realtà culturali, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione e inclusività. Le iniziative proposte dovranno essere interdisciplinari e non avranno carattere commerciale, con una particolare attenzione alle persone con fragilità sociale e con disabilità. Grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, il Festival delle Bambine e dei Bambini si conferma come un evento di rilevanza culturale e sociale per tutta la città di Milano. Il programma completo delle attività sarà presto disponibile sulla piattaforma YesMilano, pronta ad accogliere grandi e piccini in questa festa della creatività e dell’inclusione.

