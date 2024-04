Una panchina lilla dedicata a chi soffre di disturbi alimentari

Qualcuno la indica da lontano, per il suo colore insolito, altri sono attratti dalla tonalità e si siedono all’ombra di un grande albero con la chioma spiovente. La panchina di piazza Dergano, nella zona nord di Milano, offre un momento di riposo ma anche di riflessione. “È di colore lilla come il fiocchetto contro i disturbi alimentari” racconta Valentina Ungarelli, fondatrice, insieme ad altri volontari, dell’associazione FRA ME & TE. “La panchina poi è qualcosa di molto visibile, all’aperto, che vedono tutti. Qualcuno si chiederà perché è lilla, magari va a informarsi”. In alto a sinistra, una targa riporta il nome di una ragazza. “La panchina è dedicata a Francesca che è la mia migliore amica. Se n’è andata 17 anni fa, dopo aver sofferto per molto tempo di disturbi alimentari” racconta Valentina. “Ho scelto di metterla in questa zona perché lei viveva qui e perché spero di sensibilizzare il quartiere e che magari diventi più di un quartiere, ma tutta Milano, tutta l’Italia, tutto il mondo”. Sotto il nome di Francesca si legge anche la frase ‘Alimenta la vita’, un invito a chiunque le passi davanti. “È il problema principale di chi soffre di disturbi alimentari – continua la fondatrice dell’associazione – che cerca in tutti i modi di scomparire. È quello che sicuramente ha provato Francesca. Davanti a questo noi cerchiamo di alimentarla questa vita che, con tutte le difficoltà che ti dà, è sempre bella. Purtroppo, quando ci sei dentro, vedi tutto nero”.

