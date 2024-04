STAR WARS l’impero colpisce ancora per la prima volta in concerto TAM Teatro Arcimboldi Milano 4 5 maggio

Celebrazioni per lo STAR WARS DAY TAM Teatro Arcimboldi Milano 4 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Maggio è il Mese della Forza: il periodo ideale per un’anteprima assoluta. Arriva finalmente al TAM Teatro Arcimboldi per tre repliche il 4 e 5 maggio “Star Wars L’Impero Colpisce Ancora In Concerto”: il secondo film della saga stellare proiettato integralmente e in alta definizione su grande schermo, mentre gli oltre ottanta musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema diretti dal Maestro Ernst van Tiel eseguono live e in sincrono la mitica colonna sonora del Premio Oscar® John Williams. Un evento realizzato su licenza ufficiale Disney Concert in collaborazione con Disney Italia, prodotto e presentato da Marco Patrignani per Forum Studios. È la pellicola della grande rivelazione (quel Sono tuo padre, svelato a Luke Skywalker, che nel 1980 ha lasciato a bocca aperta gli Stati Uniti), del duello a colpi di spade laser, di uno scanzonato Harrison Ford che bacia sul Millennium Falcon la principessa Leila, interpretata dalla scomparsa e compianta Carrie Fisher. È Star Wars: L’impero colpisce ancora, il secondo capitolo in ordine cronologico della saga, forse quello più amato. Un cineconcerto voluto non a caso a maggio, nel “mese della Forza” e in coincidenza con il 4 maggio, ovvero lo “Star Wars Day“. Una giornata celebrativa nata grazie al gioco di parole con la frase May the Force be with you (che la Forza sia con te), un suono simile a May the Fourth (4 Maggio, appunto).

In occasione della replica di sabato 4 maggio TAM Teatro Arcimboldi Milano sarà aperto dal pomeriggio (dalle ore 14 alle 18) per diventare scenario di una festa stellare: all’interno del foyer e nella piazza di fronte si schierano truppe di figuranti in costume appartenenti ai gruppi ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: gli imperiali della 501st Italica Garrison, i ribelli della Rebel Legion Italian Base, i duellanti con spade laser della Saber Guild, i mandaloriani dell’Ori’Cetar Clan, i sith del Dark Empire – Darkghast Spire e i piccoli della Galactic Academy. Il pubblico è invitato a partecipare in costume, a scattare foto con i propri eroi preferiti, che siano i cavalieri Jedi o Darth Vader, mettersi alla prova con la nobile arte della spada laser per poi attendere le altre sorprese previste nella giornata. A distanza di 44 anni torna quindi sul grande schermo – in alta definizione – il capolavoro di George Lucas come non lo avete mai sentito, con un’orchestra di oltre 80 elementi che in perfetto sincrono con le immagini eseguiranno la colonna sonora composta da John Williams, che proprio in questo lungometraggio ci ha regalato l’immortale ritornello della Marcia Imperiale. Una colonna sonora registrata all’epoca dalla London Symphony Orchestra e oggi eseguita dal vivo dall’Orchestra Italiana del Cinema, il primo ensemble sinfonico italiano a essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore, diretta per l’occasione dal Maestro Ernst Van Tiel.

“Due anni fa abbiamo portato il primo capitolo della serie a Roma ed è stato un trionfo”: ricorda Marco Patrignani, fondatore dell’Orchestra Italiana del Cinema e direttore artistico di Roma Film Music Festival. “Da allora ci hanno continuamente chiesto di tornare con gli episodi successivi. Quindi eccoci qua, il momento è arrivato, saremo ancora una volta a Roma e per la prima volta a Milano”. Da quando è stato rilasciato il primo film di Star Wars oltre 45 anni fa, la saga ha avuto un impatto sismico sulla storia del cinema. Il film e la sua colonna sonora certificata platino dalla RIAA® includono diciassette tracce composte dal leggendario vincitore dell’Oscar® e del GRAMMY Award®, John Williams. Star Wars: L’impero colpisce ancora riprende tre anni dopo la distruzione della Morte Nera avvenuta nel primo film. Dopo l’attacco dell’Impero alla loro base sul pianeta ghiacciato Hoth, i ribelli si disperdono. Han Solo e la Principessa Leia sono inseguiti dalla flotta imperiale, mentre Luke Skywalker si allena nel modo della Forza con il Maestro Jedi Yoda. Sentendo che i suoi amici sono in pericolo, Luke si affretta a soccorrerli e si trova faccia a faccia con Darth Vader, che rivela una verità scioccante.

JOHN WILLIAMS- COMPOSITORE

In una carriera che si estende per oltre sei decenni, John Williams è diventato uno dei compositori americani più realizzati e di successo per il cinema e il palcoscenico. Ha composto la musica per oltre cento film, tra cui tutti e nove i film di Star Wars, i primi tre film di Harry Potter, La Lista di Schindler, E.T. l’Extraterrestre, Lo Squalo, Jurassic Park, Salvate il Soldato Ryan, Lincoln, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Superman e la serie di film di Indiana Jones. Ha ricoperto il ruolo di direttore musicale della Boston Pops Orchestra per quattordici stagioni e continua a essere il loro Direttore. Ha composto numerose opere concertistiche, tra cui due sinfonie e più di una dozzina di concerti commissionati da alcune delle orchestre più importanti dell’America. Ha ricevuto cinque premi Oscar e cinquantatré nomination agli Oscar, sette British Academy Awards, venticinque Grammy, quattro Golden Globe e cinque Emmy. Altre sue onoreficenze includono i Kennedy Center Honors, la National Medal of Arts, un KBE onorario conferito da Queen Elizabeth II, il Life Achievement Award dall’American Film Institute, il Princess of Asturias Award for the Arts in Spagna e la Gold Medal dalla prestigiosa Royal Philharmonic Society nel Regno Unito.

ERNST VAN TIEL – DIRETTORE D’ORCHESTRA

Formato al Conservatorio di Utrecht, Ernst van Tiel ha diretto varie orchestre olandesi come la Radio Philharmonic e la Metropole Orchestra, spaziando tra la musica classica, jazz e da film. Van Tiel ha studiato direzione d’orchestra con Franco Ferrara, Gary Bertini, Jean Fournet e Lucas Vis. Ha diretto numerose orchestre, tra cui la Rotterdam Philharmonic, la London Symphony Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National de Lyon, la Moscow State Symphony Orchestra, la Russian National Orchestra, la OBC Barcelona, la Verdi Milano, la Santa Cecilia Roma, la 21CO, ecc. Con la Brussels Philharmonic, ha registrato la colonna sonora originale del film “The Artist” di Ludovic Bource. Vincitore di cinque Oscar®, sette Bafta, tre Golden Globes e sei premi César, con un premio per ognuno per la composizione originale di Bource, il film è ora in tournée internazionale con un’orchestra dal vivo, diretta da Ernst van Tiel. Esperto in concerti cinematografici con orchestra dal vivo, Ernst van Tiel dirige la maggior parte dei grandi titoli, da “Alexander Nevski” a “Star Wars” e da “Vertigo” a “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo”, così come i film di “Harry Potter”.

ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA (O.I.C.)

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore. L’Orchestra è nata nell’ambito dei Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov. Suo obiettivo è quello di promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film italiani e internazionali.

Tra gli ultimi lavori presentati:

– “Il GLADIATORE in Concerto” (prima italiana: Roma, Colosseo e Circo Massimo – Giugno 2018).

– “TITANIC Live” (prima italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi 10-11 Maggio 2019).

– “Il Grande Cinema Italiano in Concerto” (Auditorium Conciliazione, Roma Film Music Festival Settembre 2022).

– “Star Wars a New Hope in Concert” (Auditorium Conciliazione, Roma Film Music Festival, Ottobre 2022).

-Harry Potter Film Concert Series & Orchestra Italiana del Cinema

© 1980 & TM Lucasfilm Ltd. Presentation licensed by Disney Concerts in association with 20th Century Fox Film Corp, Lucasfilm and Warner/Chappell Music. © All rights reserved.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline:

mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

– dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18

STAR WARS – L’IMPERO COLPISCE ANCORA