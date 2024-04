A Milano si sogna il ballo dei Cento e non più Cento. Ecco l’avvenimento mondano più europeo della stagione

Negli altolocati salotti milanesi il pissi pissi o, se vogliamo, il passa parola con birignao che è di moda negli altissimi ranghi delle mondanità coinvolge da una settimana dame, cavalieri industriali, pierre e influencer: hai l’invito? Ci andrai al ballo? Hai sentito la contessa Maria Loredana? ci si chiede.

Perché ritorna il 25 maggio. dopo due anni di quaresima a causa del covid, il tradizionale ballo della nobiltà europea, giunto ora alla 36esima edizione. Nato nell’800, negli splendidi interni di un gioiello barocco di Casale Monferrato (il palazzo Gozzani di Treville a mezz’ora di autostrada dalla fiera di Milano ) qui si ritrovavano i protagonisti della storia risorgimentale italiana e particolarmente gli ultimi Re di Sardegna e tutti i Re d’Italia, nonché i numerosi principi della Dinastia Sabauda, fatto di cui resta eco nei nomi ancora assegnati alle sale. Ed oggi ?

I prodromi di questa rivitalizzazione risalgono al 1987, quando il Ballo venne riorganizzato con respiro non più locale, ma nazionale ed europeo, facendo intervenire gli studenti della Tuna del Colegio Major Marqués de l’Ensenada dell’Asociación de Hidalgos e Rai3 dedicò all’evento la prima puntata della trasmissione “Va’ Pensiero…” di Andrea Barbato.

Da allora va in onda, grazie a Maria Loredana e a Pierfelice degli Uberti, un eterno set di “Senso” di Luchino Visconti: (storia del ballo: https://www.youtube.com/watch?v=njiG8JdkD5M)

Ecco una indimenticabile “ricerca del tempo perduto” dove si ritrovano i rampolli di tutte le famose dinastie europee con mantelli, onorificenze, stendardi, bandiere, stemmi araldici, in frack e abiti lunghi: e alle note di una banda di bersaglieri – si racconta con invidia nei salotti meneghini – parte la sfilata di onore di altezze, duchesse e discendenti di antiche casate che risalgono la scalinata del palazzo. (il video del ballo: https://www.youtube.com/watch?v=m09JiCI3cdY)

Nomi altisonanti recitati da Pierfelice degli Uberti. Ballo, pranzo, presenza di una maga, mondanità, identità, bon ton e cultura nella profonda e colta provincia piemontese del Monferrato che ha da sempre attratto le dame di Milano sperdute negli show room della moda. Alle ore 17 il pranzo conviviale, poi il ballo, i giochi, le lotterie fino alle due di notte: e i gossip e gli innamoramenti sono nell’aria, qui si radunano gli ultimi nobili della aristocrazia europea dopo secoli di battaglie, dai Savoia ai Borbone agli Asburgo.

Noi pensiamo che la bellezza salverà il mondo, ci dice Maria Loredana. Ecco L’INFANTE DOM DUARTE DI BRAGANÇA, DUCA DI BRAGANZA, L’ARCIDUCA JOSEF KARL D’ASBURGO e L’ARCIDUCHESSA WALBURGA D’ASBURGO, L’ARCIDUCHESSA MONIKA D’ASBURGO e ANNA ZU HOHENLOHE-LANGENBURG….

Per qualche reporter curioso ma chiuso in un ufficio della Rai, di Mediaset o della Sette, e nella redazione di un noioso giornale, prigioniero della cronaca nera, segnaliamo gli ospiti del ballo:

Sua Altezza Reale l’Arciduca Josef Karl von Habsburg Lotringen, Palatino d’Ungheria, Presidente di Historical Families of Europe (Famiglie Storiche d’Europa), il Capitano Generale del Vitezi Rend d’Ungheria, Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Leka II Zogu, Capo della Casa Reale d’Albania, Principe Yuhi VI, Capo della Casa Reale del Rwanda, la Principessa Luciana Hassan d’Afghanistan accompagnata dalla figlia Principessa Maera Hassan d’Afghanistan. E ancora:

il Principe Marchese Don Maurizio Gonzaga del Vodice di Vescovato, Presidente di Famiglie Storiche d’Italia accompagnato dai nipoti, il Principi Ferrante e Orsola Gonzaga del Vodice di Vescovato, il Principe Philipp Ernst zu Hohenlohe-Langenburg con la figlia la Principessa Anne zu Hohenlohe-Langenburg, il Principe Don Landolfo con la moglie la Principessa Fabiana Caracciolo di Melissano, Don Manuel Pardo de Vera y Diaz, Presidente delle Real Asociacion de Hidalgos de España, accompagnato dalla Junta Direttiva, la Convention of the Scottish Baronage (Convegno del Baronaggio di Scozia), Il direttivo dell’Ordine di Vite, il Col. Dr Stephan Breu, rappresentante dei Kentacky Colonel e Aiutante di Campo del Governatore del Kentucky. E ancora: le associazioni nobiliari europee con i dirigenti, la Consulta del Senato del Regno (Casa Savoia) con il Presidente Pier Luigi Duvina, l’Istituto Nazionale per la Guardia alle Reali Tombe del Pantheon, la Fanfara dei Bersaglieri Lavezzari d’Asti e vari membri del Corpo diplomatico d’Italia e San Marino.

“Si iniziò nel Risorgimento, con un ballo tra cento nobili e 99 borghesi, a scopo anche matrimoniale, ed eccoci ancora qua, grazie alla prestigiosa Accademia Filarmonica che ha sede nel palazzo” racconta Pierfelice. Quest’anno l’evento mondano ha suscitato interesse nella cinematografia parigina, e una troupe e un regista saranno presenti. Un set in un segreto angolo d’Italia che guarda all’Europa. Il cicaleccio dei talk show italiani e la effimera chiacchera dei dopo saloni ha ignorato finora questo ballo della bellezza. Il Ballo dei Cento e non più Cento annovera fra i suoi partecipanti i discendenti di quelle famiglie che regnarono sull’Italia e sull’Europa nei secoli passati: un ballo che più europeo non potrebbe essere.