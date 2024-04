Notizie Sanità, Bertolaso: attivazione CUP unico. Da Sudamerica 3500 operatori per lavorare da noi

“In Lombardia l’attivazione del Cup unico è prevista “entro fine 2024 in 8 enti sanitari pubblici e due privati”. Lo ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, presentando gli ultimi provvedimenti della giunta per il taglio delle liste d’attesa. “È stata aggiudicata la gara a una RTI guidata da due società – ha precisato l’assessore – e il 5 giugno ci sarà il collaudo dell’impianto tecnologico”. Il Cup unico sarà quindi attivato “in via sperimentale entro la fine di giugno nell’Asst Franciacorta”. Se sarà andato a buon fine il collaudo – viene riferito – dal 30 settembre ci sarà il completamento di tutta l’area della provincia di Brescia e il 31 dicembre l’attività sarà estesa complessivamente a 8 enti sanitari pubblici e 2 privati.

– “Abbiamo ricevuto disponibilità dai governi e dalle associazioni di categoria di Argentina e Paraguay da oltre 3mila infermieri interessati, oltre 500 medici e stiamo ricevendo 50 mail di interesse alla nostra Dg welfare per arrivare a lavorare qui in Lombardia”. Lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia parlando della missione in Sudamerica per reclutare medici e infermieri. “Stiamo lavorando sul piano formale. Dobbiamo valutare la loro conoscenza della lingua, i loro titoli professionali e stiamo già immaginando corsi di formazione per la lingua e di aggiornamento nel loro Paese anche con le ambasciate – ha proseguito Bertolaso -. Quando saremo pronti sotto tutti i punti di vista cominceremo anche con questa operazione”. L’obiettivo, ha confermato l’assessore è “entro la fine dell’anno avere i primi organici di infermieri e medici per poi allargare nel corso degli anni a venire sulla base delle disponibilità”.