Trivulzio, Bestetti (FdI): nessuna vendita immobili, bene Regione e commissario Tronca

“Accolgo con grande favore le chiare rassicurazioni fornite oggi dall’Assessore Bertolaso e dal Commissario Tronca sull’esclusione di future alienazioni del prezioso patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio, che sta invece valutando alcune soluzioni che aumentino la redditività di questi asset”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia, a margine dell’audizione tenutasi ieri dell’Assessore Bertolaso e del Commissario Francesco Paolo Tronca nelle Commissioni III e IX del Pirellone.

“Spiace che i Consiglieri del PD si debbano ridurre a diffondere inutili allarmismi – prosegue Bestetti – dimostrando solo di essere distratti o, ancor peggio, in mala fede. Gli intendimenti di Regione Lombardia e del Commissario Tronca sono chiarissimi. Come maggioranza lavoreremo affinché questa chiara volontà non possa attuarsi nel modo migliore, a beneficio dei dipendenti, degli utenti e degli inquilini del Pio Albergo Trivulzio” conclude Bestetti.