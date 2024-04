Buongiorno ai lettori. Ieri sera c’è stato l’epilogo, quello che gli interisti vedevano avvicinarsi sempre più e che i milanisti avrebbero voluto rimandare con tutte le loro forze. Invece è successo, ed è storia perchè mai era accaduto che uno scudetto venisse assegnato al termine di una stracittadina milanese.

Milan-Inter 1-2

Un altro record per Inzaghi ed i suoi, a coronamento di una stagione forse irripetibile, o forse no, cosa che dirà il tempo. In ogni caso, a dispetto di chi contestava anche il numero degli scudetti ufficialmente detenuti dall’Inter, insinuando la non validità di quello assegnato d’ufficio a seguito del calcio scommesse 2006, l’obiettivo è definitivamente raggiunto e verrà ufficializzato, allo stesso modo con cui sono stati ufficializzate le revoche di quelli però ancora conteggiati da altre squadre.

E’ stato un derby molto sentito, per ovvi motivi, da entrambe le squadre e dalle rispettive tifoserie. Tant’è che nella parte finale della partita si è verificato qualche sgradevole bisticcio in campo, un epilogo che ha un po’ guastato lo scorrere di una gara sostanzialmente corretta, e ha costretto l’arbitro ad estrarre ben 3 cartellini rossi (Theo, Calabria e Dumfries). Vediamo comunque come si è svolto l’incontro, che possiamo riassumere così: l’Inter vince 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram e diventa ufficialmente campione d’Italia per la ventesima volta, proprio in faccia ai tanto odiati cugini (in gol nel finale con Tomori, ndr). È il punto esclamativo ad una stagione favolosa, in cui i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno letteralmente divorato ogni avversaria. Sono 86 i punti dopo 33 giornate, frutto di 27 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta: qualcosa di spaventoso. Ma il dato più devastante emerge nella differenza tra gol fatti e subiti: l’Inter ha segnato la bellezza di 79 reti, subendone solamente 18. Numeri vertiginosi, che certificano la potenza di questa squadra. Insomma, proprio come l’anno scorso per il Napoli, possiamo parlare di scudetto strameritato. Per il Milan, invece, terzo risultato insoddisfacente consecutivo dopo l’eliminazione in Europa League e il pareggio con il Sassuolo. Pioli al capolinea? Ormai, più che probabile, sembra certo.

Roma-Bologna 1-3

Così si va in Champions League. Perché è un colpo da novanta, forse decisivo nella corsa al quarto e quinto posto, quello che i felsinei confezionano all’Olimpico, stendendo la Roma con un punteggio che parla da solo e portandosi a casa d’autorità lo scontro diretto. Primo tempo chiuso in doppio vantaggio: prima va a segno El Azzouzi (stupenda sforbiciata) e poi raddoppia Zirkzee. Azmoun prende il posto di Abraham nella ripresa, ridà immediatamente fiato alle speranze giallorosse con il gol dell’1-2, ma è Saelemaekers a chiudere ogni discorso. In campo, e forse pure in classifica: il Bologna vola a 62, a +8 su una Roma che deve ancora recuperare gli ultimi minuti di Udine, ma che intanto perde una ghiottissima opportunità per accorciare le distanze. La notte, insomma, sarà rossa e blu. Come tante volte è già accaduto in questa stagione. Il sogno continua, l’impensabile traguardo è ormai a un passo.

E con questa serata, memorabile in ogni senso anche per chi non può esultare, si chiude la giornata 33 e si chiude anche la corsa al titolo, che fino a stasera era virtuale anche se ormai certo. Resta accesa più che mai la competizione verso un posto in Champions L., considerato che mancano ancora 5 partite e l’Atalanta, come la Roma, ha da recuperare una partita e si trova a contendere il piazzamento agli stessi giallorossi un punto più sopra, senza dimenticare la Lazio appena 2 punti più in basso. Ora spazio alle semifinali di ritorno di Coppa Italia (Lazio-Juventus e Atalanta-Fiorentina), prima della prossima giornata (34a) di campionato, al via venerdì 26 Aprile con Frosinone-Salernitana.

Buona giornata a tutti!