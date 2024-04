Fuori onda al dopo Salone: Ema Stokholma ci racconta il suo Sanremo

video di Claudio Bernieri

Mondanità e design: Milano è dolce vita, il dopo salone del mobile ha riempito bar, gallerie d’arte, ritrovi, magazzini dismessi , atelier e spazi votivi di modelle, stilisti, inventori, cantautori, archistar, personaggi dello spettacolo , del bello e dell’arte . Il dopo salone ha reso Milano protagonista di una festa mobile che sarebbe piaciuta a Hemingway. Abbiamo cosi curiosato nelle notti milanesi, e abbiamo incontrato in questa nuova via Veneto felliniana che si chiama via Gonzaga la famosa modella e influencer, voce di Radio Rai e storica presentatrice del Festival di Sanremo (5 edizioni) Ema Stokholma.

Regina nei media, Ema ha un profilo su TikTok che conta 10 mila seguaci, Twitter ha più di 31mila follower, Facebook raggiunge i 130mila.

Abbiamo parlato con lei dell’ultimo Sanremo.

Lasciamo Ema al compito di animare la notte milanesi con il suo DJ set, gironzoliamo nello spazio Gonzaga 7 organizzato da Albed in onore del designer giapponese Kango Kuma nella sua mostra chiamata Kodama, ovvero spirito della foresta: una folla di designer, architetti, critici, addetti ai lavori con annessi fidanzate e fidanzati…

Si entra col pass anti imbucati, è a numero chiuso la dolce vita milanese, il locale alla moda ospita il buffet in una depedance sotterranea visibile da un pavimento fatto a vetrate, un acquario del bello post moderno dove notiamo la attrice Andrea Delogu.

Sono le 23, i tram passano ancora sfiorando via Gonzaga e la festa mobile si sposterà altrove, perché in questi giorni del salone del mobile Milano non dorme mai.