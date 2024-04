Design Week a Palazzo Lombardia

La Design Week è anche a Palazzo Lombardia!

Il belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico per tutta la settimana, fino a domenica.

Al centro della nostra piazza è presente una piramide, realizzata in acciaio e tessuto tecnologico da aziende lombarde, che al termine della Design Week, sarà utilizzato come copertura dell’Osservatorio ‘EVK2CNR’ situato alla base dell’Everest.

Nello Spazio IsolaSET ‘Iconic Women’ di Domenico Pellegrino, opere luminose dedicate alle più iconiche figure femminili della storia contemporanea.

Tutte le info e gli orari delle aperture sul nostro sito: www.eventi.regione.lombardia.it

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845