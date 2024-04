“Stati Generali dell’Economia di Forza Italia” iniziano con il commosso ricordo di Silvio Berlusconi

Si sono svolti ieri gli Stati Generali dell’economia organizzati da Forza Italia a Milano. A dare il via alla manifestazione l’inno nazionale seguito da un video , con molte immagini dedicate a Silvio Berlusconi che hanno portato i presenti commossi a far partire alcuni cori “Silvio Silvio”.

L’On. Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e coordinatrice cittadina, e Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di F.I. della Lombardia, hanno fatto gli onori di casa dando il benvenuto ai presenti.

“Grazie Antonio Tajani per averci dato la possibilità di iniziare gli Stati Generali dell’Economia qui a Milano – ha detto Cristina Rossello, -. Siamo sotto l’egida della Madonnina di Milano e quindi partiamo all’insegna della Madonnina che ci protegge. È un significato da non trascurare perché si parla in questo periodo di diplomazia della misericordia, si parla di valori moderati e guidati da una comune matrice: quella cristiana. Lasciatemi dire questo e lasciatemi dire che alla base di una scelta cristiana c’è la forza di un’economia sana“.

“Quasi un anno fa eravamo qui per una grande kermesse, c’era ancora il nostro presidente. Oggi siamo ancora qui e siamo il partito che più di tutti è attento all’economia e alla crescita economica”. ha ricordato Alessandro Sorte, intervenendo a sua volta. “In Lombardia abbiamo creato tanti modelli, unici, che funzionano e hanno permesso una crescita economica importante, creando migliaia di posti di lavoro. Penso alla Brebremi, alla Teem, alle autostrade realizzate con soldi privati quando ero assessore alle Infrastrutture in regione. La Lombardia è ancora un modello importante di crescita per il nostro Paese, e Forza Italia è il partito che più di tutti ne è interprete. Forza Italia e forza Lombardia!”, ha concluso.

Molti gli interventi di dirigenti del partito, rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle associazioni di categoria delle parti sociali e dei professionisti.

Fra questi anche l’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato che ha sottolineato “Viviamo una delle fasi più critiche per la congiuntura economica in Europa, la più grave crisi strutturale dal dopoguerra, una crisi che mette a rischio la tenuta economica e sociale del nostro continente“. Poi in quanto presidente Ceo Seda International Packaging Group ha riconosciuto: “La vittoria sul packaging è stata una vittoria dell’Italia ma soprattutto dei Popolari europei e di Forza Italia”. Ha anche insistito su competenza e sistema Italia, “quello che ha fatto vincere al nostro Paese battaglie che in partenza sembravano impossibili”.

Le conclusioni del congresso sono state del segretario di Forza Italia Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.