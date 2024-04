Regione, rinnovata convenzione con Anci per tirocini in enti locali

È stato sottoscritto dall‘assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi con ANCI Lombardia, il protocollo d’intesa finalizzato a garantire la continuazione per il biennio 2024-2025 dell’iniziativa DoteComune, dedicata alla promozione dell’occupazione attraverso tirocini presso gli enti locali e mirata soprattutto a supportare i disoccupati nella ricerca di opportunità lavorative. Lo fa sapere Palazzo Lombardia.

Tra gli elementi che caratterizzano la misura, anche la disponibilità a garantire la certificazione delle competenze relative alla formazione d’aula offerta a tutti i destinatari della misura e, inoltre, la sperimentazione del dispositivo regionale di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale, già positivamente testato su un campione di partecipanti a DoteComune al termine dei loro tirocini. La misura ha avuto la capacità di coinvolgere nel percorso anche molti giovani disoccupati in cerca di primo impiego.

“I tirocini all’interno degli enti locali rappresentano un’opportunità concreta sia per i giovani sia per riavviare la propria carriera professionale” dichiara Tironi. “Grazie a ‘Dote Comune’ – prosegue – si possono offrire nuove prospettive ai disoccupati e promuovere un’iniziativa di inclusione attiva a livello locale. Inoltre, contribuiscono a rafforzare il legame tra i cittadini e la pubblica amministrazione”.

Il successo di DoteComune – sottolinea la Regione – è attestato dai numeri: Ancilab, società in house di ANCI Lombardia, dal 2012 ad oggi è riuscita a coinvolgere 7.083 tirocinanti in attività di formazione e orientamento professionale ospitate da 806 Enti locali. I dati relativi al reimpiego sono positivi: il 68% delle persone coinvolte sinora in questa politica attiva del lavoro hanno cambiato stato occupazionale al termine del tirocinio, grazie all’acquisizione di competenza spendibili nel sistema dei servizi pubblici locali. I partecipanti a ‘Dote Comune’ avranno la possibilità di acquisire competenze specifiche nel contesto amministrativo e operativo dei Comuni, migliorando così le loro prospettive di impiego e contribuendo al potenziamento delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni locali. Di particolare rilievo – aggiunge Palazzo Lombardia – è inoltre uno specifico aspetto inserito nel nuovo protocollo d’intesa: ANCI Lombardia si impegna a promuovere nei Comuni la UNI/PDR 159 ‘lavoro inclusivo delle persone con disabilità’ mediante l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a questo specifico target di destinatari di DoteComune.”