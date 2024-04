Biblioteche: da settembre orario serale Sormani e una ogni municipio

È stato deliberato dalla Giunta il prolungamento dell’orario serale di alcune biblioteche civiche. Lo fa sapere l’amministrazione comunale. La novità riguarda la Biblioteca Sormani e una biblioteca per ogni Municipio – Crescenzago, Valvassori Peroni, Calvairate, Chiesa Rossa, Sant’Ambrogio, Baggio, Gallaratese, Affori o Dergano – che dal 2 settembre estenderanno l’orario di apertura al pubblico: dalle ore 19.15 alle 23 dal martedì al venerdì per Sormani, e dalle ore 19 alle 22.30 dal lunedì al venerdì per tutte le altre sedi. “Da luogo di studio a centro di socialità, vettore di inclusione: le biblioteche civiche sono centri culturali fondamentali per la nostra comunità – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. L’estensione dell’orario d’apertura è un ulteriore passo avanti per renderle sempre più accessibili per tutte e tutti, reso possibile grazie al contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia”.

