Sparatoria in viale Marche a Milano, ricercato il fuggitivo

Martedì 9 aprile in viale Marche poco dopo le 18.30, un uomo di 40 anni, Antonio Abruzzese, è stato ferito alle gambe con 2 colpi di pistola. La vittima originaria di Napoli, ha diversi precedenti per droga e reati contro il patrimonio e non ha una fissa dimora a Milano.

L’aggressore, che ha usato un revolver, è subito fuggito a piedi. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dove si vede lo sparatore con un berretto in testa che sorprende la vittima di spalle, si avvicina, estrae la pistola e spara almeno 4 volte per poi fuggire a piedi verso via Paolo Bassi. Solo due dei quattro colpi hanno fatto centro mentre gli altri due hanno colpito l’asfalto e la sua auto.

Non è chiaro se i due si fossero dati appuntamento in quel luogo, oppure se l’aggressore l’avesse seguito. Parcheggiata vicino al luogo del crimine è l’auto della vittima, una lancia Delta, con un cane all’interno del bagagliaio.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato immediatamente i soccorritori del 118 che hanno trovato Antonio Abruzzese in strada all’altezza del civico 70, sulla carreggiata della circonvallazione esterna che porta verso piazzale Maciachini.

La vittima è ricoverata all’ospedale di Niguarda in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Milano; secondo gli investigatori si sarebbe trattato di un’azione premeditata.

Michelle Contemoro