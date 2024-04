In arrivo il Fuorisalone 2024: dal 15 al 21 aprile 2024 anche attraverso la Realtà Aumentata

La Milano Design Week 2024 si prepara ad animare la città dal 15 al 21 aprile, con un palinsesto ufficiale ricco di eventi, mostre, installazioni e iniziative dedicate al design in tutte le sue forme.

La settimana milanese del design ha reso negli anni Milano la capitale del design per definizione, prima e unica città che nel corso degli anni è riuscita a creare una realtà consolidata rinnovandosi continuamente.

L’evento si svolge in concomitanza con il Salone del Mobile, il più importante appuntamento internazionale per la design industry che si svolgerà dal 16 al 21 aprile negli spazi di Rho Fiera, a Milano.

Durante questa settimana di fiera, tantissimi singoli promotori si organizzano autonomamente fino a creare un grande evento collettivo, un insieme di eventi distribuiti in diverse zone di Milano che avvengono in corrispondenza del Salone Internazionale del Mobile e definiscono la settimana del design, da qui la definizione di Fuorisalone.

Il calendario è fittissimo e tutte le info si trovano qui: www.fuorisalone.it

Da qualche anno, inoltre, è nata un’iniziativa che unisce il mondo reale con quello virtuale, si tratta di ID.Exe, il primo distretto diffuso creato da D.O.S. Design Open Spaces che dà voce a tutte quelle identità del design che non trovano modo di esprimersi nel contesto della Design Week allargando il concetto di inclusività non solo alle persone, ma anche a ciò che le circonda.

Attraversodei cubi blu riconoscibili che portano stampato al di sopra un QR Code,si potranno vedere esposizioni in realtà aumentata per tutta la città cheprendono vita su smartphone e tablet, superando i limiti di spazio e tempo.

I visitatori potranno così interagire con le creazioni di designer e marchi, offrendo un’esperienza immersiva che arricchisce la tradizionale visita fisica con contenuti virtuali.

Diverse le mostre:

PhygitalStore – Il futuro dell’e-commerce: Una fusione tra realtà fisica e digitale si materializza nel PhygitalStore di D.O.S. Design Open Spaces in Piazza Galvani.

Oasisquare – History of Forgotten Landscapes invita alla riflessione sul rapporto tra umanità e natura, attraverso installazioni che esplorano l’impatto umano sull’ambiente. Centrale nell’esposizione è “CLIMATE ENTITY 002” di Letizia Artioli. La mostra sarà allestita nella Piazza Città di Lombardia con la collaborazione dello Studio Giuseppe Tortato Architetti e l’ambiente circostante sarà allestito con gli arredi Kindof, realizzati in tondino metallico.

Un Passo Avanti: Nata dall’idea di Paola Silva Coronel – founder del format di eventi di design e architettura “Design week-end” – per la quarta edizione di Courmayeur Design week-end, questa mostra evidenzia l’importanza del femminile nel design e sarà riallestita nelle vetrine dei Nuclei della sede della Regione Lombardia.

Design Periferico: Questa mostra mira a rivitalizzare quattro spazi urbani periferici di Milano, dimostrando come il design possa essere volano di trasformazione sociale delle periferie.

Pixel Attivatori: L’evento propone una esposizione digitale diffusa in Realtà Aumentata, attraverso l’utilizzo di Pixel Attivatori posizionati in punti strategici della città.

Society by Design: il team di D.O.S. Design Open Spaces, in collaborazione con Design Society, ha curato e organizzato “Society by Design”, una mostra speciale che si svolge in Piazza del Cannone, dentro una serra che si illumina come una grande lanterna nella città.

Talk: una serie di talk su design e innovazione sarà ospitata nella Sala Testori del Palazzo della Regione.

www.idexe.it